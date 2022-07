Vols de VUS Honda: d'autres établissements de santé visés

Des employés du Centre Roland-Leclerc et du Centre d'hébergement Cooke situés à Trois-Rivières, en Mauricie, ont été victimes de vol de leur VUS de marque Honda.

Au moins six membres du personnel de l'un ou l'autre des établissements de santé qui partagent le même stationnement se sont fait voler leur véhicule, soit cinq CRV et un HRV.

Deux femmes ont raconté avoir terminé leur quart de travail et s'être rendu compte de la mauvaise surprise.

«Dans ce temps-là, on était vraiment débordé, on avait eu la COVID, en plus avec un manque de personnel alors c'est ça. On sort et on a plus de char en plus», a témoigné une des employés du Centre Roland-Leclerc, Ana Malaga.

Les véhicules étaient pratiquement neufs. Dans le cas de Judith Saint-Arnaud, une autre employée de Roland-Leclerc, elle se retrouve avec une voiture de courtoisie durant un mois. Les délais d'attente sont toutefois entre deux et quatre mois pour ravoir un véhicule neuf.

Quelques jours à peine après les événements, les émotions sont bien présentes.

«Ça m'a fait bien de quoi de me faire voler. C'est comme si je m'étais fait arracher le cœur de me faire voler ma voiture. C'est vraiment, vraiment quelque chose qui me fait mal», a soupiré Mme Saint-Arnaud.

La police de Trois-Rivières a confirmé que deux plaintes, en mai et en juillet, ont bien été enregistrées au Centre Roland-Leclerc, mais les deux femmes savent que cette mésaventure est arrivée à quatre autres collègues.

Ces vols s'ajoutent à ceux déjà enregistrés à l'Hôpital de Trois-Rivières, de la même marque, des Honda CRV. Des enquêtes sont toujours en cours, aucun suspect n'a été arrêté.

Les employés voudraient plus de sécurité, en mettant notamment en place un stationnement contrôlé à l'aide d'une barrière.

De son côté, le Centre intégré universitaire de santé et de services sociaux (CIUSSS) Mauricie-Centre-du-Québec a confirmé être au courant de la situation et que la sécurité a été augmentée. Des caméras ont été ajoutées et les agents de sécurité font plus de tournées de surveillance.