Elon Musk s’offre un nouveau jet privé à plus de 100 millions $

Le milliardaire Elon Musk continue de prouver qu’il n’a aucune limite en décidant de s’offrir un nouveau jet privé haut de gamme, un Gulfstream G700, pour une valeur de 78 millions $US, soit un peu plus de 100 millions $CAN, a dévoilé le site d’information Austonia.

Avec une livraison prévue pour le début de l’année 2023, l’avion devrait avoir «la cabine la plus spacieuse de l’histoire» avec une capacité d’accueil de 19 personnes.

La livraison de l’appareil pourrait cependant être retardée en raison de la certification finale de ce nouveau jet, qui n’est pas encore approuvée par la Federal Aviation Administration.

Selon le magazine «Fortune», le jet est assez grand pour accueillir cinq espaces de vie séparés, dont une salle à manger de six places et une chambre avec salle de bain. Il dispose aussi de son propre système de wifi.

L’avion comporte aussi un éclairage circadien qui permet de recréer le lever et le coucher du soleil afin d’adapter les passagers aux changements de fuseau horaire.

Le G700 a d’ailleurs une autonomie de 7500 miles nautiques sans ravitaillement, ce qui signifie qu’il peut aller de New York à Tokyo sans s’arrêter.

Ce nouvel appareil remplacera donc le Gulfstream G650 de 2015 que détient actuellement le fondateur de Tesla et Space X.

Et Elon Musk ne serait pas le seul à magasiner un jet puisque la compagnie Gulfstream a enregistré 81 commandes au cours du dernier trimestre de 2021, un record pour le constructeur.