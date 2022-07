Fonderie Horne: «On ne pensait pas que c’était aussi dommageable», dit un conseiller municipal

Même si les effets néfastes de la Fonderie Horne sur la santé des résidents du quartier Notre-Dame sont bien connus, les nouvelles données de la santé publique ne les rassurent pas.

«Les dernières informations que nous avons eues sont venues déstabiliser l’idée qu’on avait de notre quartier. On ne pensait pas que ça pouvait être à ce point dommageable», mentionne Réal Beauchamp, conseiller municipal du district Noranda.

Depuis quelques jours, une étude a confirmé que les risques des cancers sont près de 30% plus élevés pour les résidents près de la Fodnerie Horne en plus d’avoir une espérance de vie plus courte de cinq années.

«On est au courant que les gens se questionnent sur des choses comme: est-ce que la nuit, il est préférable qu’on ferme les fenêtres? Est-ce que c’est bien que j’aille dans le parc avec mes enfants? J’interpelle la santé publique régionale pour qu’elle mette en place une ligne pour répondre à ces questions pour rassurer la population»

