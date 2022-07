Le crabe des neiges russe plombe nos marchés

La saison de pêche au crabe des neiges dans le sud du Golfe du Saint-Laurent cette année a été plombée par l’arrivée sur le marché américain d’importantes quantités de ce crustacé en provenance de la Russie.

Ce crabe russe a été importé en abondance sur fond de pénurie l’automne dernier, en raison de la fermeture de la pêcherie en Alaska, et quand les dépenses des ménages étaient en hausse. Or, ce qui se vendait alors à fort prix n’a cessé de perdre sa valeur durant l’hiver, quand les gouvernements américains et canadiens ont mis fin aux programmes d’aide liés à la pandémie et que les consommateurs enfin déconfinés se sont remis à voyager plutôt que de manger du crabe trop dispendieux à la maison.

De plus, les acheteurs américains ont continué d’acheter massivement le crabe de Russie ce printemps, plutôt que le crabe canadien, avant qu’il ne soit affecté par l’embargo commercial en raison de la guerre en Ukraine. À tel point que, selon la publication «Seafood.com», ces importations russes ont atteint un record mensuel en mai, avec des volumes quatre fois plus importants que la normale.

«La demande n’a jamais levé et les entrepôts frigorifiques débordent tant au Canada atlantique qu’aux États-Unis», résume Gilles Thériault, président de l’Association des transformateurs de crabe du Nouveau-Brunswick. Le prix du marché a ainsi chuté de moitié par rapport à l’an dernier, passant d’un sommet de 20 $ US/lb en 2021 à 8,10 $ US-8,30 $ US/lb à la fin juin 2022, tandis que le prix payé aux pêcheurs du sud du Golfe est lui-même passé de 8,50 $/lb à 6 $/lb en cours de saison.

Pour sa part, le directeur général de l’Association québécoise de l’industrie de la pêche, Jean-Paul Gagné, soutient que les surplus de crabe russe n’expliquent pas tout. «L’offre était également en très forte hausse dans le Golfe et à Terre-Neuve, où les quotas ont augmenté de plus de 30 % cette année, sans parler de la Côte-Nord où les allocations étaient de 15 % supérieures à celles de l’an dernier», mentionne-t-il afin de souligner que la croissance de l’offre canadienne a aussi affecté le marché, tout comme l’inflation.

Malgré tout, les crabiers des Îles-de-la-Madeleine ont réussi à capturer 99 % de leurs contingents respectifs durant la saison qui a pris fin le 30 juin, selon les données préliminaires du ministère des Pêches et des Océans.

Le capitaine du «Marc-Olivier», Marco Turbide, raconte cependant avoir eu de la difficulté à composer avec les multiples fermetures de quadrilatères, pour protéger les baleines noires menacées d’extinction qui venaient s’y nourrir. À un moment donné, il a dû déplacer la moitié de ses 150 cages. «Les baleines, ça rend la pêche plus difficile, se désole-t-il. Dans mon secteur, on ne savait plus où aller avec ça. C’était limité parce tout autour c’était fermé. On jetait où on pouvait et non où on voulait.»