Le réseau Rogers rétabli pour la majorité de la clientèle

Après une panne du réseau Rogers qui a entre autres paralysé plusieurs services, tels qu’Interac et ArriveCAN pendant près d’une journée, la compagnie a annoncé samedi que la connexion est rétablie pour la grande majorité de ses abonnés.

• À lire aussi: Panne de Rogers : «une cyberattaque n’est pas à exclure», dit le ministre Champagne

• À lire aussi: Panne généralisée de Rogers: le service de vélopartage à Québec indisponible

• À lire aussi: Panne chez Rogers: crédit et comptant seulement au FEQ

Nous avons maintenant rétabli les services de la grande majorité de notre clientèle depuis nos dernières mises à jour. Nos équipes techniques travaillent d’arrache-pied pour veiller à rétablir le plus rapidement possible les services de la clientèle encore touchée par des pannes. pic.twitter.com/zLmGr1la1u — RogersVousAide (@RogersVousAide) July 9, 2022

«Nos équipes techniques travaillent d’arrache-pied pour veiller à rétablir le plus rapidement possible les services de la clientèle encore touchée par des pannes. Alors que nos services sont rétablis et que les volumes de trafics reviennent à la normale, il est possible que le rétablissement complet des services prenne un certain temps», a fait savoir Rogers dans une déclaration publiée sur Twitter.

Le géant des télécommunications avait annoncé un rétablissement progressif de son réseau vers 22h, vendredi.

L’origine de la panne demeure toujours inconnue. L’hypothèse de la cyberattaque, bien qu’elle soit peu probable, est analysée.

«Les meilleurs experts sont en train d’enquêter. Je pense qu’à ce moment-ci il est prudent de ne pas [exclure la possibilité d’une cyberattaque]», a expliqué le ministre de l’Innovation, des Sciences et de l’Industrie, François-Philippe Champagne, en ajoutant que des experts de partout à travers le monde se penchent sur la question afin de comprendre ce qui a causé cette panne majeure.

Rappelons que cette panne qui a duré près de 24 heures a privé des milliers de Canadiens de services sans fils. De nombreux services, tels qu’Interac, ArriveCAN, le 311 à Montréal et même certains services d’urgences ont vu leurs systèmes paralysés par cette panne de réseau.