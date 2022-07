Shawn Mendes met sa tournée sur pause

Le chanteur canadien Shawn Mendes a annoncé vendredi qu’il prend une pause afin de prendre soin de sa santé mentale.

«Après avoir discuté avec mon équipe et des professionnels de la santé, j’ai besoin de prendre du temps pour guérir et prendre soin de moi et de ma santé mentale en premier lieu», a écrit le chanteur de 23 ans dans une publication Instagram.

Originaire de Pickering en Ontario, Shawn Mendes a été révélé au public alors qu’il n’avait que 15 ans. Depuis, il a enchainé les succès et les spectacles.

«Ça a toujours été difficile d’être sur la route loin de mes amis et ma famille. Après quelques années sans être sur la route, je me sentais prêt à replonger, mais cette décision était prématurée», a-t-il expliqué en ajoutant que la pression de la tournée était trop grande pour lui.

Dans la foulée, le chanteur a donc reporté à une date ultérieure ses spectacles des trois prochaines semaines.

«Aussitôt qu’il y aura des mises à jour, je le promets, je vous tiendrai au courant», a-t-il dit à ses admirateurs.