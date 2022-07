Une Québécoise meurt dans une avalanche en Équateur

La femme d’affaires québécoise Rebecca Dinelle, âgée de 25 ans, est décédée jeudi dernier en tentant de gravir un volcan en Équateur.

Elle réalisait son rêve, soit de grimper au sommet du volcan le plus élevé des Andes équatoriennes, le Chimborazo, lorsqu’une avalanche l’a emportée.

Lors de l’ascension, elle était accompagnée d’un ami, Éloi Larrivée, âgé de 24 ans, qui a été blessé lors de l’accident. C’est lui qui a contacté les autorités après l’avalanche pour signaler le décès de Mme Dinelle à environ 5750 mètres.

Capture d'écran / Facebook

Ils sont les deux seules victimes de cette catastrophe. Le Chimborazo est haut de 6 293 mètres. Il se situe dans les Andes à environ 130 kilomètres au sud de la capitale Quito, et est le plus haut sommet d’Équateur et l’un des volcans les plus hauts du monde.

Rebecca Dinelle était la cofondatrice et directrice générale de la compagnie 3 Sphères Communications de McMasterville en Montérégie.

Son associé Jeff Thibault-Flynn lui a rendu un touchant hommage sur les réseaux sociaux.

«Rebecca restera dans mes pensées et mon cœur pour toujours, car aujourd’hui, comme nos proches le savent, je perds ma deuxième moitié et une partie de moi-même.

Je tiens, en son nom, et le mien, à vous remercier de faire partie de nos rêves et aventures depuis le début», a-t-il écrit sur Facebook.

Capture d'écran / Facebook

La compagnie 3 Sphères Communications lui a aussi rendu hommage sur Instagram.

«Rebecca, l’un des piliers fondateurs de l’agence, était au sommet de sa carrière. Sa passion contagieuse et son désir de repousser les limites continueront d’animer le quotidien de l’équipe.»

Une campagne de financement a été mise sur pied pour aider la famille de Rebecca Dinelle dans cette épreuve. Les assurances ne couvrent pas les frais liés à son décès, et les frais élevés pèsent un lourd fardeau sur la famille.