«Barka»: un voyage en mer avec le Gypsy Kumbia Orchestra

Présenté sous le grand chapiteau tout prêt de la TOHU dans le cadre du Festival Montréal complètement cirque, le spectacle multidisciplinaire «Barka» amuse et transporte.

Ce cabaret bohémien, aux parures nautiques, propose un heureux mélange entre le concert musical et l’art clownesque, où l’histoire est racontée à travers les percussions afro-colombiennes, les mélodies des Balkans et la cumbia colombienne. Bien que les numéros circassiens ne soient pas au premier plan, certains numéros, comme celui de la corde lisse de Brittany Gee-Moore - qui a aussi offert deux des numéros de roue Cyr - du mât chinois d’Alexie Maheu et de jonglerie de Nathan Biggs-Penton, ont été les mieux réussis de la soirée et ont suscité les plus vives réactions du public.

À bord du navire dans lequel les spectateurs sont appelés à monter et à danser, tout le monde fait un peu de tout. Les artistes de cirque y dansent tandis que les musiciens s’adonnent à un peu d’équilibrisme.

Conçu par le duo colombien Juan Sebastian Mejia et Carmen Ruiz, établi à Montréal depuis une vingtaine d’années, ce spectacle ludique fait appel à l'espoir et à la liberté, mais aussi au travail d’équipe. Le tout est porté par un orchestre (cuivres, bois, violon et accordéon), de la danse et quelques acrobates qui s’exécutent au fil du périple, dans un univers complètement déjanté.

Le bateau a cependant parfois semblé prendre l’eau, avec quelques longueurs ici et là et des numéros moins bien exécutés. Entre les enchaînements, les animations sont parfois redondantes, parfois chaotiques, mais les airs de fête joués par le groupe maison ont assurément rattrapé la mise. La bonne humeur des musiciens a été contagieuse du début à la fin et le public a paru grandement amusé, dansant sur le bout de sa chaise, tapant des mains puis se levant même pour aller danser dans l’allée.

La nef festive, qui est parvenue à se rendre à bon-port, est somme toute surprenante et idéale pour y terminer une soirée complètement cirque.

«Barka» est présenté sous le grand chapiteau de la TOHU jusqu’au 17 juillet. Pour plus d’infos: montrealcompletementcirque.com.