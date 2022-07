Examens de reprise: Alloprof ne prend pas de vacances

Le service d’aide scolaire Alloprof va offrir, à compter de lundi et jusqu’au 31 juillet, de l’aide et de nombreuses ressources et outils aux jeunes Québécois qui doivent passer des examens de reprise.

L’équipe d’Alloprof se déplacera dans certaines écoles de la province pour offrir des cours d’été et encourager ces élèves.

En plus de ses tournées, du soutien personnalisé avec des enseignants qualifiés est aussi proposé sur le site d’Alloprof. Les élèves peuvent obtenir de l’aide par clavardage, texto ou téléphone, du lundi au jeudi de 17 h à 20 h et les dimanches de 13 h à 17 h.

De plus un espace collaboratif, appelé la «Zone d'entraide», est offert sept jours sur sept pour donner des explications validées par une équipe professionnelle.

Alloprof estime que ce sont surtout les mathématiques et les sciences qui posent problème aux élèves durant les cours d'été.

Inquiétudes et motivation

Selon l’organisme, de nombreux enseignants, parents et élèves ont exprimé ces derniers mois leur inquiétude par rapport à l'impact de la COVID-19 sur le rythme d'apprentissage attendu.

«La bonne nouvelle, c'est que les épreuves ministérielles ont tenu compte des possibles retards engendrés par la pandémie et se concentrent sur les apprentissages prioritaires, en plus de ne compter que pour 10 % ou 20 % de la note finale de l'élève», a déclaré Annie Harvey, chroniqueuse chez Alloprof, par communiqué.

Avant la pandémie, environ 20 000 jeunes étaient concernés par les examens de reprise d'été au Québec.

Alloprof souligne qu’il est difficile de garder les élèves motivés à la suite d’un échec, et encore plus pendant les vacances.

«Il y a une certaine gêne qui peut être associée à des difficultés scolaires. On en profite pour nourrir leur confiance, les outiller et peut-être même leur redonner le sourire», a ajouté Mme Harvey.

En entrevue à TVA Nouvelles, elle a précisé que ces reprises d’examens sont «une deuxième chance de faire mieux et de défaire des nœuds qui pourrait persister tout au long du parcours scolaire».