Le prix de l’essence sous la barre des 2$

Deux mois après avoir franchi la barre des 2$ le litre, le prix de l’essence s’est trouvé sous ce seuil dans certains endroits dans le Grand Montréal.

C’est depuis le 6 mai que le prix de l’essence se trouve au-dessus des 2$ le litre.

Lors de la semaine du 6 juin, le litre a couté 2,21$ en moyenne à Montréal, des sommets records, pour ensuite redescendre lentement.

À Montréal, ce sont dans les arrondissements d’Anjou et de Rivière-des-Prairies–Pointe-aux-Trembles où les gens peuvent le plein sous la barre des 2$. Il est également possible de le faire à ce prix-là à Brossard, à Boucherville et à Laval.

«On y va relax, on n’en met pas trop. Même à 1,99$, c’est quand même trop cher», a réagi un citoyen.

«C’est une petite différence, mais sur le long terme, ça en fait quand même une», a pensé un autre.