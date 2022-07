Manifestation contre la décision du juge Poliquin à Montréal

Une manifestation contre la décision du juge Matthieu Poliquin a lieu dimanche midi devant le palais de justice de Montréal.

Des dizaines de manifestants s’opposant à l’absolution conditionnelle de l’ingénieur trifluvien Simon Houle se trouvaient sur place.

L’objectif de cette manifestation est de dénoncer la culture de l’impunité et de revendiquer un meilleur accès aux soins pour les victimes de violences à caractère sexuel.

Mélanie Lemay, une des organisatrices de l’événement, croit que la décision du juge Poliquin «est un peu l’arbre qui cache la forêt.»

Mélanie Lemay estime aussi que cela fait «des années» que le ministre de la Justice Simon Jolin-Barrette «vend du rêve avec les tribunaux spécialisés.»

Ainsi, elle souhaite que la manifestation arrive à faire changer les mentalités et le système justice.

«Plus de 95% des victimes ne vont pas se tourner vers les services policiers», souligne-t-elle.

«Ce qui est malheureux, c’est que les victimes sont choquées, qu’elles se sentent outrées et revictimisées», lance-t-elle.

Elle affirme que le but est de créer dialogue pour «voir comment il serait possible de faciliter l’accès à la réparation et à la guérison pour la grande majorité des victimes.»