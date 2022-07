On recommence à s’isoler pour faire face à la 7e vague

La 7e vague de la COVID continue d'inquiéter alors que le Las Vegas de l'Asie, Macao, a décidé de fermer ses casinos et ses commerces non essentiels dès lundi.

Les dirigeants de cette région autonome de Chine resserrent donc la vis et jetteront même en prison ceux qui ne respectent pas ce retour des restrictions sanitaires. Rappelons que la Chine adopte une politique extrêmement stricte COVID zéro.

Ces nouvelles mesures peuvent sembler excessives puisque dans son dernier bilan journalier, Macao n’a enregistré que 71 nouveaux cas de COVID-19 et la Chine transcontinentale que 358. Pendant ce temps, les pays les plus touchés flirtent avec les 100 000 cas par jour. Toutefois, la stratégie vise à éradiquer le virus par des fermetures, des contrôles aux frontières et des tests de masse.

En ce sens, un haut responsable de la ville, Andre Cheong, a annoncé en conférence de presse, ce samedi, que les résidents devront rester chez eux pour au moins une semaine. Les contrevenants risquent jusqu’à deux ans de prison.

Le mois dernier, la ville avait déjà fermé la plupart de ses commerces, des bars aux cinémas. Les autorités ont également précisé que les employeurs n’étaient pas tenus de payer leurs salariés pendant la fermeture liée à la COVID.

Montée inquiétante

Sur la scène internationale, la montée des cas de cette 7e vague est pour le moins inquiétante, notamment en Europe, en Asie, mais également au pays de l’Oncle Sam.

Aux États-Unis, il faut retourner à la mi-février pour voir 167 000 nouveaux cas en une seule journée. En comparaison avec le début juin, ce sont 30 000 infections de plus par jour. En Europe, les chiffres sont aussi préoccupants. La France (137 947), l’Italie (101 883), l’Allemagne (95 919) et l’Espagne (83 613) ont connu une montée ahurissante des cas quotidiens. Pour la France, ça représente 84 000 infections de plus comparativement au début juin.

Le ministre de la Santé français François Braun est d’ailleurs arrivé masqué à l’Assemblée nationale, cette semaine, rappelant que le port du masque était vivement conseillé dans les lieux bondés.

Les cas grimpent au Québec

Au Québec, la courbe du nombre de cas par jour est en progression. Jeudi, 1755 infections ont été signalées tandis qu’il y a un mois la province pouvait atteindre autour de 700 cas journaliers. C’est donc 1000 personnes infectées de plus par jour. Le ratio de cas positifs parmi les tests réalisés est aussi élevé à 14,5 %.

Ce taux se compare aux statistiques de la dernière vague. Les 1534 personnes hospitalisées et les 339 éclosions actives ont forcé le Dr Luc Boileau, directeur national de santé publique, et Christian Dubé, ministre de la Santé, à tenir un point de presse, jeudi dernier, sur la 7e vague qui frappe.

En hausse un peu partout

AUGMENTATION DE CAS DE COVID PAR JOUR



Juin 2022 Juillet 2022 Le monde 438 234 1 226 442 États-Unis 137 103 167 905 France 53 802 137 947 Italie 28 547 101 883 Allemagne 77 878 95 919 Espagne 33 293 83 613 Brésil 45 073 71 114 Japon 15 584 49 927 Australie 27 658 41 743 Chine 358 199 Canada 2314 8767 Québec 738 1597

