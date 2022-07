520 demandeurs d'asile du chemin Roxham transférés en Ontario

Depuis dix jours, des migrants qui ont traversé la frontière par le chemin Roxham se voient redirigés vers l’Ontario, le Québec ayant atteint sa capacité maximale dans les hébergements du grand Montréal.

En mai seulement, 3349 demandes d’asile et interceptions ont été effectuées au Québec. Depuis le 1er janvier 2022, c’est plus de 13 000 migrants qui auraient traversé par le chemin Roxham à Saint-Bernard-de-Lacolle, le passage irrégulier par excellence.

Selon le CIUSSS du Centre-Ouest-de-l’Île-de-Montréal, 1150 lits sur 1200 sont occupés par des migrants dans la région de Montréal, notamment à l’hôtel de la Place Dupuis.

«Nous déployons beaucoup d’efforts pour accueillir adéquatement les nouveaux arrivants et leur offrir des opportunités par conséquent, des délais d’attente de plus de 12 mois sont inadmissibles. La capacité d’accueil du Québec n’est pas illimitée et, avec les arrivées massives et constantes des dernières semaines, la capacité d'hébergement a été atteinte», a écrit le ministre du Travail Jean Boulet.

«Je m’attends à ce que le fédéral respecte son engagement de ne pas surcharger nos ressources et pour cette raison j’ai demandé le transfert de certains demandeurs d'asile vers des lieux d’hébergement temporaire en Ontario. À ce jour, 520 demandeurs d’asile ont été transférés vers des hôtels en Ontario.», a-t-il poursuivi dans sa déclaration.