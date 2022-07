Affamées de transferts en santé

Maintenant que le plus gros de la crise sanitaire est derrière nous, le premier ministre François Legault estime qu’Ottawa doit négocier l’augmentation des transferts en santé.

François Legault est arrivé hier à Victoria en Colombie-Britannique pour participer au Conseil de la fédération qui se déroule à l’hôtel Fairmont Empress et qui réunit les premiers ministres des 13 provinces et territoires du Canada.

Sans surprise, la priorité pour le Québec sera la hausse des transferts fédéraux en santé.

Les provinces demandent qu’Ottawa augmente ses transferts en santé de 22 % à « au moins 35 % ».

« Le gros thème qu’on va discuter, ça va être la santé. Les transferts en santé sans conditions », a dit François Legault dans une courte déclaration, en compagnie de Doug Ford.

« Quand l’Ontario et le Québec se tiennent ensemble, on va aller loin », a-t-il ajouté.

M. Ford a d’ailleurs mentionné que les deux premiers ministres avaient une solide relation.

« Justin Trudeau doit s’asseoir et négocier avec les premiers ministres », a mentionné plus tôt l’attaché de presse du premier ministre du Québec, Ewan Sauves.

Front commun

Pour l’ensemble du Canada, il s’agit d’une hausse de 28 G$, réclamée sans condition et de façon récurrente.

« La pandémie a exercé une pression insoutenable sur nos systèmes de santé. On fait de notre mieux, mais nos travailleurs de la santé sont à bout. Le front commun des premiers ministres, initié par M. Legault lorsqu’il agissait à titre de président du Conseil de la fédération, est solide et plus uni que jamais », mentionne le cabinet de M. Legault.

Arrivé hier après-midi à Victoria, le premier ministre en a profité pour s’entretenir avec son homologue ontarien, Doug Ford.

La ministre responsable des Relations canadiennes et de la Francophonie canadienne et présidente du Conseil du trésor, Sonia LeBel, accompagne le premier ministre durant ce voyage dans l’Ouest canadien.

Bataille à prévoir ?

En mars dernier, le gouvernement fédéral et son ministre de la Santé, Jean-Yves Duclos, ont annoncé des investissements de 2 G$ afin de réduire l’attente pour les chirurgies en raison de la COVID-19. Le Québec avait reçu 450 millions $ de l’enveloppe.

Les sommes avaient pour but de « réparer les dégâts causés par la pandémie », avait déclaré le ministre fédéral.

La ministre québécoise Sonia LeBel avait réagi en indiquant qu’il s’agissait « d’un premier pas temporaire » d’Ottawa dans le financement des soins de santé.

« Notre demande demeure une augmentation récurrente et sans condition des transferts canadiens en santé », a-t-elle aussi indiqué.

Mme LeBel a rappelé qu’il s’agit d’une exigence exprimée par l’ensemble des premiers ministres des provinces et par l’Assemblée nationale. « Le Québec a l’expertise pour s’occuper de son réseau de santé. »

Inflation

La hausse de l’inflation et du coût de la vie sera un sujet incontournable durant ces deux jours de rencontre.

« C’est une priorité pour tous les gouvernements au Canada et pour celui de M. Legault », a précisé Ewan Sauves.

Ce matin, les premiers ministres rencontreront les dirigeants autochtones nationaux. Ils s’adresseront ensuite à la presse.

Cette année, le premier ministre de Colombie-Britannique, John Horgan, assure la présidence du conseil.

Le chef du Nouveau Parti démocratique de cette province a récemment annoncé qu’il quittera son poste cet automne.

Âgé de 63 ans, il a reçu un diagnostic de cancer de la gorge en novembre dernier.

– Avec la collaboration de l’Agence QMI