Crimes à caractère sexuel: l’ancien espoir olympique Thierry Pellerin plaide coupable

L’ancien espoir olympique et entraineur de gymnastique, Thierry Pellerin a admis avoir incité des adolescents du club Gymnamic de Lévis à lui envoyer leur pénis en photo en plus d’avoir filmé les parties intimes de huit jeunes garçons alors qu’ils faisaient pipi dans les toilettes du gym.

Thierry Pellerin était un athlète bien en vue à Lévis comme ancien espoir olympique devenu entraineur au Club Gymnamic. Or, l’homme de 24 ans avait beaucoup moins envie qu’on le reconnaisse lundi matin au palais de justice lorsqu’il est arrivé vêtu d’un gilet à capuchon couvrant la quasi-totalité de son visage en plus de porter un masque de procédure.

Photo Nicolas Saillant

En salle d’audience, Pellerin s’est toutefois présenté en chemise blanche devant le juge pour plaider coupable aux accusations de leurre, production de pornographie juvénile ainsi que d’avoir incité deux garçons à se toucher. Le gymnaste avait d’abord été arrêté en 2020 après que les parents de deux adolescents de 11 et 12 ans aient porté plainte contre l’entraineur de leur garçon qui était pourtant considéré comme «une idole» et «un modèle» pour eux.

C’est le père d’un premier garçon qui avait retrouvé des discussions de natures sexuelles avec l’entraineur en confisquant le cellulaire de son fils. Des échanges sur la longueur du pénis en érection et au repos de même que des photos qui avaient été effacées ont été retrouvées.

L’accusé disait agit en tant que «grand frère [pour] lui apprendre des trucs de la vie» et lui envoyait également des photos de son pénis en demandant à la victime de ne pas en parler. Puisque le nom d’une deuxième victime était mentionné dans les échanges avec le premier adolescent, les parents de ce dernier ont alerté les parents du second enfant, ce qui a ultimement conduit à une plainte et à l’arrestation de Thierry Pellerin.

Pornographie juvénile

Lors de son arrestation, les policiers de Lévis ont toutefois fouillé le matériel informatique de l’accusé qui habitait chez ses parents. Sur un disque dur, les enquêteurs ont alors retrouvé un dossier intitulé «Gym» dans lequel des vidéos au nom de huit garçons étaient identifiés.

Dans chacun des vidéos, Pellerin filme le pénis des enfants entre 6 et 12 ans au moment où ils urinaient dans les toilettes du gym. L’accusé filmait en faisant des gros plans sur les parties intimes des enfants.

En plus de ces 14 vidéos montant 8 enfants du gym, 15 vidéos de pornographie juvénile et deux vidéos d’une des victimes du premier dossier ont été retrouvés. Certains des vidéos retrouvés avaient été faits en juillet 2015, cinq ans avant son arrestation.

Thierry Pellerin a reconnu sa culpabilité à tous les chefs d’accusation. Un rapport présentenciel avec volet sexologique a été demandé avant la tenue des représentations sur la peine en décembre pendant lesquelles des victimes pourraient être entendues.