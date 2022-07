Des automobilistes toujours imprudents

Il y a moins d'une semaine, un motocycliste perdait la vie à l’intersection Sauvignon sur le boulevard Talbot. Lundi, ça ne semblait pas avoir eu d'effet sur les habitudes des automobilistes, coin Talbot et Sauvignon à Chicoutimi.

Nous avons observé la circulation pendant 30 minutes et une quarantaine d'automobilistes ont forcé la lumière jaune. Neuf ont brûlé le feu rouge. Dans cette zone limitée à 70 km/heures, la vitesse des conducteurs variait entre 60 et 85 km/heures.

«Ça ne me surprend pas, c’est un lieu vraiment problématique. On a eu un accident la semaine passée et les gens continuent leur comportement», a confirmé Carl Tremblay, porte-parole du service de police de Saguenay.

« Mon poste de travail est près de la fenêtre et chaque fois que je sors de mon bénévolat, je m’assure que mon côté gauche est protégé», a expliqué Jacynthe Tremblay.

Certains employés des commerces avoisinants ont modifié leurs déplacements , par peur d'emprunter cette lumière.

«Je ne prends plus de chance de sortir par la lumière, je passe par le stationnement», a expliqué Mme Tremblay.

La police de ville de Saguenay s’assure de surveiller le secteur fréquemment. Malgré cette présence, plusieurs contreviennent aux règles. « On a des policiers qui sont assignés pour faire respecter, ils sont sur le terrain et donnent une bonne quantité de constats. On parle d'une vingtaine, trentaine par jour. Même si on est là et on émet des constats, si les gens continuent de brûler des rouges et de garder leur vitesse, il va continuer d’avoir des accidents», a affirmé le porte-parole de la police de ville Saguenay.

Griller un feu jaune vaut une amende de 173$. Si vous forcez encore davantage en passant sur une rouge, la contravention est de 173$ avec trois points d'inaptitude à votre dossier en prime.