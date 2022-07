Encore des problèmes à Montréal-Trudeau

Même si la situation s’est améliorée à l’aéroport Montréal-Trudeau, les voyageurs sont toujours confrontés à plusieurs problèmes.

«Pour l’allée, on a eu un délai de 24 heures et un vol annulé. Pour le retour, on a aussi eu un délai de 24 heures. Au total, on va avoir 2000$ en compensation chacun. Et, pour les bagages, ils ont pris trois jours de plus pour qu’ils arrivent à l’allée», a raconté un voyageur.

Vols retardés et annulés, pertes de bagages: un autre problème s’est ajouté, soit celui de la sécurité. Selon un employé, l’attente avant de passer à travers celle-ci était de trois heures dimanche soir en raison du manque de personnel.

Le mécontentement se fait également ressentir à l’Office de protection du consommateur, qui s’attend à recevoir un nombre record de plaintes.

«Ce qui serait important de dire aux gens en ce moment c’est de bien noter tous les détails tout ce qui leur arrive, les tentatives qu’ils ont faites pour rejoindre les gens et tous les reçus. C’est important de bâtir sa preuve dès maintenant», a conseillé Charles Tanguay, porte-parole de l’Office de la protection du consommateur.

Un expert estime que le gouvernement fédéral a fait preuve de laxisme.

«Le Canada a été très laxiste en matière de maintien de l’infrastructure aéronautique, ce qui fait qu’aujourd’hui, notre situation est pire que les autres», pense Mehran Ebrahimi, professeur à l’École des sciences de la gestion de l’UQAM.