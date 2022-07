FEQ: $uicideboy$ sur la coche

Le bon vieux Ludacris avait mis la table avec une prestation sans temps mort. $uicideboy$ a pris le relais devant un public en feu, lors d'une soirée dont le duo risque de se souvenir longtemps.

«Je suis sérieux. On a donné beaucoup de concerts, mais vous êtes une foule incroyable. Je suis sérieux. Vous faites en sorte qu’on a du bon temps», a lancé Ruby da Cherry, interrompu par une série de Ohé, Ohé Ohé, scandés par le public.

Le duo de la Nouvelle-Orléans, qui se pointait pour la première fois dans la Vieille Capitale, a offert presque un sans-faute, sur les Plaines, pigeant un peu partout dans leur répertoire, agrémenté par de grosses sonorités de basses.

Écoutez la chronique culturelle avec Marika Simard au micro d’Alexandre Moranville sur QUB radio :

Accompagné par un DJ, devant un immense crane humain, la formation a mis l’emphase sur leur répertoire plus rythmé, livrant, en début de prestation, If Self-Destruction Was an Olympic Event, I’d Be Tony Harding, avec sur l’écran géant, des images de la patineuse en larmes lors des Jeux Olympiques de Lillehammer.

Avant Avalon, Ruby da Cherry, a demandé à la foule de sortir le majeur et de faire le doigt d’honneur aux « haters », au gouvernement et à toutes les religions. Il y a eu comme un genre d’unanimité.

Durant Antartica, les lumières se sont fermées, à la demande du groupe, qui voulait voir celles des téléphones.

La formation indépendante a réussi, tout au long de sa prestation, à maintenir l’intérêt du public. Ruby da Cherry et $crim sont dynamiques et se complètent bien sur les planches. Les mots et parfois des gros mots défilent rapidement à un rythme étourdissant.

«Ce fut un honneur de jouer pour vous», ont-il lancé, avant de renouer avec les sonorités planantes de And to Those I Love, Thanks for Sticking Around qu’on aurait aimé entendre résonner encore plus longtemps.

Tout juste avant, Ludacris a démontré toute son expérience. En feu, en grande forme et généreux, il a livré une grosse performance.

Sans temps morts, il a lancé une vingtaine de chansons en une heure. Plusieurs grosses bombes, qui ont explosé dans les palmarès, étaient au programme avec les Southern Hospitality, de son premier album, Stand Up, une longue version de Money Maker, Yeah, Glamorous, Break Your Heart et How Low. Il a été généreux sur les « hits ».

Ludacris a communiqué constamment avec le public. Il ne les a pas lâchés tout au long de sa prestation.

«On est venu d’Atlanta pour vous voir. Faites plus de bruit que ça», a lancé DJ Infamous, avant l’arrivée du rappeur et comédien.

Après Money Maker, il a qualifié Québec de la cité la plus bruyante où il s’est produit.

Ils se sont amusés, tous les deux, à faire crier le public des côtés droit et gauche, lors d’une compétition où les amateurs se sont invectivés à coups de gros mots.

«On devait faire huit chansons. On va en faire plus que ça. Je vous adore», a-t-il laissé tomber, accompagner par un autre rappeur sur les planches, qui amenait beaucoup de dynamisme.

Du monde

DJ Infamous, qui fêtait son anniversaire, a eu son moment, avec un segment où on a entendu, entre autres, Jump Around, où ça sautait partout, et des extraits de Party Up (Up in Here) de DMX, Smells Like Teen Spirit de Nirvana et We Will Rock You de Queen. Étrangement, on n’a pas chanté bonne fête à celui qui devait donner une performance, en fin de soirée, au Dagobert.

All I Do is Win, reprise de DJ Khaled et Move Bitch, avec, encore, quelques gros mots a mis fin à une prestation réussie et appréciée du public.

Est-ce qu’il y avait du monde sur les Plaines?

Peut-être pas autant que lors du passage de Luke Combs et Maroon 5, mais il y en avait beaucoup, beaucoup. Un public particulièrement festif qui n’a pas lésiné sur les «Ohé Ohé Ohé». De l’ambiance, il y en avait.

La soirée, après une course vers les meilleures places, lors de l’ouverture des portes, au son de Bring de Noise d’Anthrax et Public Enemy, dans le piton, avait pourtant démarré avec une mauvaise nouvelle.

La prestation de Night Lovell, prévue pour 19 h, a été annulée. L’artiste ontarien a été contraint d’annuler sa visite en raison d’ennuis de transports. Est-ce en raison des problèmes actuels et des nombreuses annulations dans les aéroports?

Le FEQ n’avait pas plus de détails sur la raison précise de cette annulation.

Le meilleur

On a décidé de devancer Denzel Curry à 19h30, mais le rapper floridien a respecté son horaire et il s’est pointé sur scène, tel que prévu, à 19h40.

Toques de cheveux sur la tête, celui qui s’est autoproclamé le meilleur rappeur vivant, en mai dernier, dans le magazine spécialisé XXL, a fait tout ce qu’on doit faire dans un spectacle de hip-hop.

Accompagné par le DJ POSHtronaut, il a demandé aux spectateurs s’ils avaient envie d’avoir du bon temps et de lever les mains, de les balayer dans les airs. Ricky, Ultimate, où il a soulevé la foule en «rappant» à toute vitesse, Sumo Zumo, avec une foule sautillante, X-Wing et Clout Cobain – Cobain Co13AiN ont été les bons moments de sa prestation.

«Lorsqu’on va revenir, je veux voir tout le monde qui est ici à mon spectacle», a-t-il demandé, avant de mettre un terme à sa prestation.