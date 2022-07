Fonderie Horne: transparence exigée, Charette à Rouyn-Noranda mardi

Tandis que le Syndicat des travailleurs de la mine Noranda demande à Glencore et au gouvernement davantage de transparence concernant la Fonderie Horne, Benoit Charette, ministre de l’Environnement, a indiqué qu’il se rendrait mardi à Rouyn-Noranda, pour rencontrer les acteurs locaux.

Le Syndicat des travailleurs de la mine Noranda (STMN-CSN) a demandé lundi à la multinationale Glencore international, qui possède la Fonderie Horne, de «s’entendre le plus rapidement possible avec le gouvernement sur un échéancier précis qui permettra d’obtenir la plus grande réduction techniquement possible d’arsenic dans l’air».

Selon le syndicat, il est possible de réduire significativement les émissions à la sortie de l'usine dans le but de conserver les emplois à long terme tout en obtenant une meilleure acceptabilité sociale.

Benoit Charette à Rouyn-Noranda

Le ministre de l’Environnement, de la Lutte contre les changements climatiques et de la Lutte contre le racisme, Benoit Charette, a, pour sa part, indiqué sur Twitter lundi qu’il se rendrait à Rouyn-Noranda en Abitibi-Témiscamingue, le lendemain, afin d’y rencontrer les acteurs locaux. «Notre priorité est et demeurera la sécurité des citoyens», a-t-il assuré.

Selon Stéphane Larente, président du STNM-CSN, le gouvernement devrait «lui aussi prendre position quant à une réduction qui serait acceptable à long terme de façon à permettre un investissement majeur de l'employeur qui ne se fera pas sans une garantie sur plusieurs années».

Kevin Gagnon, vice-président de la Fédération de l’industrie manufacturière, estime, pour sa part, qu’il est possible de combiner plusieurs mesures de réduction des émissions tout en effectuant un contrôle des émissions d’arsenic plus important, et en maintenant des milliers d’emplois liés à la fonderie.

Duhaime souhaite que l’usine reste ouverte

Pour le chef du Parti conservateur du Québec, Éric Duhaime, il est «totalement inconcevable» qu’une fermeture de la Fonderie Horne soit envisagée.

«On va travailler pour que cette entreprise demeure un moteur économique pour l’Abitibi-Témiscamingue», a-t-il dit mardi par voie de communiqué, lui qui prône plutôt une réduction des émissions d’arsenic.

Soulignant les avantages économiques que cette usine apporte à la région, M. Duhaime rappelle également les nombreux emplois qu’elle a créés.

Finalement, le chef du Parti conservateur du Québec a déploré le manque de transparence qu’il y a eu dans ce dossier. «C’est inacceptable pour nous que le gouvernement dissimule des données si importantes pour la population», a-t-il mentionné.

Hausse des taux de cancers

Dans une lettre ouverte publiée le 3 juillet dernier, une cinquantaine de médecins de l’Abitibi-Témiscamingue ont demandé au premier ministre François Legault «un retour aux mêmes normes que l’ensemble du Québec pour l’exposition aux contaminants atmosphériques (arsenics et autres métaux lourds et contaminants)».

De récentes données publiées par la Santé publique avaient révélé une hausse des taux de cancers, des retards de croissance intra-utérine et des maladies pulmonaires obstructives chroniques, ainsi qu’une réduction globale de l’espérance de vie des citoyens de la MRC de Rouyn-Noranda, ont rappelé les médecins.

Rappelons qu’un incendie a ravagé un bâtiment de la Fonderie Horne vendredi soir dans le secteur des anodes. Les autorités ont attribué l’incendie à une défaillance d’équipement.