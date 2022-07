Galas ComediHa!: Michel Charette, Marie-Mai et Laurent Paquin à l'animation

Michel Charette, Michel Courtemanche, Anthony Kavanagh, Laurent Paquin, Marie-Mai ainsi que le couple Anne-Élisabeth Bossé et Guillaume Pineault vont animer l’un des Galas ComediHa! cet été à Québec.

Présentés du 12 au 19 août au Théâtre Capitole de Québec, dans le cadre du ComediHa! Fest-Québec, les Galas ComediHa! mettront en lumière de nombreux humoristes appréciés du public et de la relève, dont Suzie Bouchard, Pierre Brassard, Mona de Grenoble, Simon Delisle, Dominic et Martin, Stéphane Fallu, Jean-Thomas Jobin, Katherine Levac, Florence Longpré, P-A Méthot, Matthieu Pepper et de nombreux autres.

«Coup de chapeau»

C’est dans de nouveaux décors que seront présentés les galas. Et autre nouveauté cette année, un hommage au travail d’un ou d’une humoriste sera rendu par les pairs à chaque gala, le temps d’un numéro «Coup de chapeau».

Les Grands Bien-cuits ComediHa! (Michel Barrette, Normand Brathwaite, Cathy Gauthier et Martin Matte), le Roast Battle et les Shows Mystère feront leur retour au festival, qui se tiendra du 3 au 27 août prochain.

En tout, 75 % de la programmation sera offerte gratuitement. Pour y accéder, les festivaliers sont invités à se procurer les emblématiques lunettes du ComediHa! Fest-Québec, ainsi que le laissez-passer officiel pour accéder à la programmation gratuite au comedihafest.com.