Jugement de Simon Houle: «On n’a pas de boule de cristal», dit une juge

Quelques jours après le controversé jugement d’absolution conditionnelle accordée à Simon Houle, l’ingénieur aurait commis une troisième agression confirmant l’erreur de la décision selon des experts.

«On est encore au niveau des allégations, mais si c’est exact, il n’a rien compris. Ce n’est pas parce qu’il est dans un autre pays que c’est différent», mentionne la juge Nicole Gibeault.

Malgré le nombre d’analyses par des experts durant un procès, c’est très difficile de prédire l’avenir selon elle.

«On n’a pas de boule de cristal. Les médecins et les psychologues n’en ont pas non plus et on ne peut jamais prédire le risque zéro», dit-elle.

Un retour en arrière?

Il est impossible de changer la décision du juge malgré les nouvelles révélations. Le DPCP tentera surement d’utiliser le témoignage de la troisième victime, mais au Canada, les décisions ne peuvent être jugées sur des crimes réalisés ailleurs dans le monde.

«Il faut que le crime soit commis au Canada. Le Canada n’a pas de juridiction ailleurs dans le monde», souligne Mme Gibeault.