La guerre «pourrait durer», il faut «continuer à soutenir l'Ukraine»

La guerre en Ukraine pourrait durer longtemps, mais les pays occidentaux doivent «continuer à soutenir l'Ukraine de toutes les manières possibles», a affirmé lundi le premier ministre néerlandais Mark Rutte, en visite à Kyïv.

«Cette guerre pourrait durer plus longtemps que ce que nous avions prévu ou espéré. Mais ça ne signifie pas que pouvons rester assis et regarder passivement comment elle se déroule. Nous devons rester concentrés et continuer à soutenir l'Ukraine de toutes les manières possibles», a-t-il déclaré lors d'une conférence de presse avec le président ukrainien Volodymyr Zelensky.

M. Rutte s'est aussi rendu à Boutcha, Irpine et Borodianka, trois villes des environs de Kiev occupées par les troupes russes au début de la guerre et devenues le symbole de ses atrocités.

M. Rutte a également annoncé l'envoi en Ukraine de nouveaux systèmes d'artillerie longue portée et une aide financière de 200 millions d'euros.

Il s'agit de la première visite en Ukraine du premier ministre néerlandais depuis l'invasion russe du pays, le 24 février.

Après leur rencontre, Volodymyr Zelensky a salué sur sa chaîne Telegram des discussions «constructives» et remercié les Pays-Bas, qui «font partie du top dix des partenaires de notre pays».