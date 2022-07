L’agrile du frêne repéré en Gaspésie

L’agrile du frêne, insecte ravageur très destructeur pour les frênes, est actuellement présent dans la région de la Gaspésie-Îles-de-la-Madeleine, en dehors de la zone réglementée.

La présence du ravageur en Gaspésie a été confirmée par l’Agence canadienne d’inspection des aliments (ACIA) lundi. Plus précisément sur une propriété privée, dans la Municipalité régionale du comté d’Avignon.

En raison de cette nouvelle détection du ravageur en dehors de la zone réglementée dans la province, il est désormais interdit de déplacer tout produit de frêne et toutes les essences de bois de chauffage provenant de la zone délimitée par l’ACIA.

Photo Archives/Agence QMI

L’ACIA a tenu à rappeler par voie de communiqué que si l’agrile du frêne ne pose aucun risque pour la santé humaine, il est par contre extrêmement destructeur pour les frênes et en a tué des millions au Canada et aux États-Unis, faisant peser une «menace économique et environnementale importante pour les régions urbaines et boisées de l’Amérique du Nord».