Le premier Festival country de Québec annulé

Quelques jours après le succès de Luke Combs sur les plaines d’Abraham, les organisateurs du nouveau Festival country de Québec, qui devait se tenir à la fin du mois de juillet, annoncent que l’événement n’aura finalement pas lieu.

L’annulation a été annoncée sur le site Internet de l’événement.

«C’est avec une grande tristesse et un profond regret que nous vous annonçons aujourd’hui l’annulation de l’édition 2022 du Festival Country de Québec», est-il écrit.

L’inflation et la pandémie sont notamment montrées du doigt par les organisateurs.

«On a tout fait en notre possible pour éviter l’annulation dans les dernières semaines. On est allés cogner à des portes pour avoir de l’argent supplémentaire. On comptait beaucoup sur des subventions. (...) Malheureusement, on a eu un manque d’appui de ce côté-là», explique le président de l’événement, Patrick Guay.

Les organisateurs admettent qu’ils ont peut-être été un peu trop optimistes.

«Même si la réponse du public était quand même favorable côté billetterie, on était un peu en bas de notre objectif, ce n’était pas suffisant pour combler le manque à gagner», dit M. Guay.

Les organisateurs assurent que toutes les personnes qui s’étaient procuré des billets pour l’événement seront contactées.

Patrick Norman et Léa Jarry faisaient partie des têtes d’affiche du festival, qui devait se tenir au Stade Canac les 30 et 31 juillet prochains.