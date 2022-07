Le Québec n’a jamais autant compté de pharmaciens, mais dans plusieurs régions, le recrutement du personnel demeure un défi.

Au 31 mars, l’Ordre des pharmaciens du Québec recensait 10 000 membres actifs.

Bertrand Bolduc, président de l’OPQ, soulève que le nombre de pharmaciens tend à diminuer dans certaines régions à l’extérieur du Grand Montréal.

«Il manque au moins 500 pharmaciens, surtout dans les régions, où le nombre de pharmaciens a diminué. Que ça soit au Saguenay, sur la Côte-Nord, en Gaspésie, ou même en Estrie, on a assisté à des diminutions», explique-t-il.

M. Bolduc affirme que les instances compétentes peuvent régler le problème d’ici quelques années.

«Il faut augmenter les admissions dans les universités Laval et Montréal et aussi rajouter des places dans notre programme de qualification en pharmacie pour les diplômés étrangers», affirme-t-il.

Alléger le travail des équipes

Les pharmaciens propriétaires suggèrent aux clients d’appeler en succursale s’ils souhaitent la préparation de leur ordonnance, afin d’alléger le travail des équipes en laboratoire.

«On ne fait pas juste vérifier les médicaments. On ajuste les médicaments, on prend en charge les thérapies et on doit faire des substitutions avec certains produits en rupture de stock. Les gens ne voient pas tout ce qu’on fait derrière le laboratoire», souligne Véronique Magnan, pharmacienne propriétaire affiliée à Familiprix.

Pendant la saison estivale, la situation se complique pour les pharmaciens propriétaires, puisque ceux-ci doivent jongler avec les demandes de vacances du personnel.

«C’est sûr que pendant les vacances, on a des petits enjeux avec les remplacements. J’ai des étudiants en pharmacie qui viennent nous prêter main-forte», dit-elle.