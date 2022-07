«L’institut»: des comédiens crédibles et investis

«L’institut» propose une incursion humoristique au cœur d’un centre psychiatrique où sont soignés des patients atteints de différentes pathologies. La pièce, signée Michel Charrette et François Chénier, est présentée au Théâtre des Hirondelles, à Saint-Matthieu-de-Beloeil, jusqu’au 27 août.

TOMA ICZKOVITS

Jean-Guy Gagnon (Marc St-Martin) est un homme comme on en côtoie au quotidien.

TOMA ICZKOVITS

Il fait la manche aux coins de rues, apostrophe les passants, toujours avec un sourire, et entend des voix dans sa tête. Il est surtout bipolaire de haut niveau, et sur les conseils de sa travailleuse sociale, il va faire son entrée à l’Institut Larochelle pour une cure fermée.

En plus du personnel médical dévoué et un brin bizarre, il va faire la connaissance du libidineux Gus, de la schizophrène Jasmine qui ne fait pas confiance aux chaises, de la dépressive Carmen qui pleure encore son mari, cinq ans après son décès, de la transsexuelle Claudette, ancien camionneur, et de plusieurs autres tout aussi caricaturaux.

Tout au long de la pièce, on va les suivre durant leurs séances de thérapie loufoque (trouvez votre animal caché en vous?), accompagner la fugue de Gus et Carmen, jusqu’à l’histoire d’amour entre deux résidents sur fond de Roméo et Juliette...

Dichotomie

Le texte reprend le ton et les codes des théâtres d’été d’antan, mais souffre d’une rupture de ton incompréhensible entre la première et la seconde partie.

Pour mettre en place leurs personnages, les auteurs abusent d’un humour potache qui fait friser les oreilles des spectateurs en 2022. On ridiculise les schizophrènes, caricature à l’excès un jeune atteint du Syndrome de la Tourette, sans parler de l’accueil réservé au personnage transsexuel. Ce n’est pas méchant, mais on pensait avoir dépassé ces clichés ancestraux pour faire rire.

TOMA ICZKOVITS

En seconde partie, sans vraiment comprendre pourquoi et comment, le personnage de Jean-Guy se lance dans une longue tirade, presque émouvante, sur l’empathie et la compassion du personnel de l’Institut envers ces personnes en proie à des problèmes de santé mentale, tout en posant la question de ce que la société doit faire avec des gens comme eux. Ce monologue arrive comme pour excuser tout ce qui est exposé plus tôt, mais est-ce suffisant?

Excellents comédiens

Les comédiens ne souffrent toutefois d’aucun manque de talents. Marc St-Martin est aussi à l’aise dans le rôle de Jean-Guy qu’efficace dans celui du jeune La Tourette.

Le schizophrène d’Henri Chassé est aussi effacé que sa Claudette est virile. Stéphane Jacques, France Parent et Joelle Paré-Beaulieu multiplient également les rôles et les changements de costume à un rythme effréné avec rigueur et justesse.

TOMA ICZKOVITS

On est presque surpris aux saluts de ne voir que cinq comédiens sur scène, tant on a eu l’impression qu’il y en avait au moins le double pour incarner la multitude de personnages qui courent dans tous les sens.