Longueuil: d’autres victimes potentielles d’agressions sexuelles recherchées

Le Service de police de l’agglomération de Longueuil (SPAL) est à la recherche de victimes potentielles, après l’arrestation d’un suspect de 38 ans pour agression sexuelle.

Alexandre Leclaire a été arrêté le 6 juillet pour des infractions d’ordre sexuel, au terme d’une longue enquête amorcée en janvier dernier.

Leclaire fait face aux accusations de possession et distribution de pornographie juvénile et d’avoir pris une entente avec une tierce personne dans le but de commettre un crime à caractère sexuel.

«Nous rappelons l’importance aux parents de s’intéresser de près aux activités de vos enfants sur internet et d’exercer un contrôle parental adéquat», a indiqué le SPAL croit qu’il est plausible que le suspect résident de Longueuil ait fait d’autres victimes.

Toute personne ou victime ayant de l’information à propos d’Alexandre Leclaire peut contacter la police en composant le 450 463-7211, a-t-on ajouté.