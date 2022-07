Marie-Annick Lépine: une artiste qui ne chôme pas

Marie-Annick Lépine mène une carrière enviable au sein des Cowboys fringants depuis 25 ans. Malgré les spectacles, elle trouve l’énergie pour mener une carrière solo, en plus de s’occuper à temps plein du Vieux palais de L’Assomption, nouveau lieu de diffusion de sa ville natale.

L’artiste est à «La belle tournée» ce lundi, à TVA, dans l’épisode consacré à sa région de Lanaudière.

Elle y chante «Les cheveux gras» et «Le monde est beau pis laid», deux pièces tirées de son plus récent effort studio,

«Entre Beaurivage et l’Ange-Gardien», lancé à la fin de 2021.

Au cours des prochains mois, la violoniste et autrice-compositrice-interprète ne chômera pas.

Elle va se payer la traite avec ses complices Catherine Durand et Mara Tremblay pour faire rayonner son propre matériel.

Entre les spectacles des Cowboys fringants, dont elle assure ici et là la première partie, Marie-Annick va monter sur scène avec ses deux amies pour partager sa poésie.

«On est trois filles à l’avant-plan, trois artistes qui ont roulé leur bosse; on a 25 ans de carrière chacune. On a beaucoup de plaisir ensemble et elles sont contentes de m’accompagner dans ce projet-là. Mara est super contente de pouvoir jouer beaucoup de violon. Et Catherine est ma partenaire de voix, elle est là depuis mon premier album.»

Le Vieux palais, un boulot à temps plein

Marie-Annick est depuis un an gestionnaire administrative et culturelle du Vieux palais, ce qui l’occupe toute la semaine, lui laissant les week-ends pour monter sur scène.

«Je travaille fort pour ça redevienne vivant et qu’il y ait bien des activités au Vieux palais. On va s’arranger pour que les gens soient bien reçus, tout ça avec beaucoup d’amour et de respect pour les artistes; j’en suis une, alors je sais ce que les artistes veulent dans une loge. Ils veulent un miroir, une toilette pas loin ainsi qu'un beau lunch et de l’alcool», a-t-elle dit en riant.

Le Vieux Palais va accueillir en septembre une expo semi-permanente sur la ceinture fléchée de L’Assomption.

«Elle est connue mondialement, mais moins ici. France Hervieux a une collection de ceintures fléchées datant de plusieurs centaines d’années et d’autres récentes, je trouve que c’est très pertinent parce que le Vieux Palais a déjà été un comptoir de la Baie d’Hudson et des ceintures fléchées y étaient vendues.»

Sur la route en famille

Marie-Annick et son conjoint, Karl Tremblay, chanteur des Cowboys fringants, vont faire découvrir le Québec à leurs filles cet été.

«Les moments en famille vont se passer sur la route. Des fois, on va rester une journée de plus dans un beau coin pour en profiter. On va organiser notre horaire pour que tout le monde ait du plaisir.»

Marie-Annick est heureuse, tout simplement, et avance avec confiance.

«Je trouve que la quarantaine me va très bien. Je suis bien dans ma peau et je m’assume plus sur scène en solo. Je pense qu'une fois dans la quarantaine, on fait moins de compromis, on sait où on s’en va», a-t-elle dit.

L’émission «La belle tournée» est diffusée chaque lundi, à 20 h, à TVA.