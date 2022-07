Morte en attendant l’ambulance: «elle ne méritait pas ça»

Le fils et la belle-fille de la femme de 91 ans décédée en attendant l’ambulance, dimanche à Montréal, sont en colère et se posent mille et une questions sur la chaîne d’événements qui se sont produits.

«On ne veut pas qu’elle soit morte pour rien. C’est déjà assez horrible, elle ne méritait pas ça. Donc je souhaite qu’on sache ce qui s’est passé pour changer les choses, pour éviter que quelqu’un d’autre se retrouve avec le même problème et décède chez lui dans l’indignité la plus totale», lance Jezebel Bourg, belle-fille de Thérèse Pardiac, en entrevue à TVA Nouvelles.

Le couple se demande pourquoi Mme Pardiac n’a pas été triée dans une catégorie plus prioritaire.

«Qu’est-ce qui s’est passé pour qu’elle soit triée par un code pareil? Pourquoi il n’y a pas de pompiers qui sont venus pour constater?», questionne Mme Bourg.

Même si l’appel fait au 911 était pour une possible hanche fracturée, Thérèse Pardiac était connue pour avoir des problèmes cardiaques.

Ses symptômes ont également changé au cours de sept heures où elle a attendu l’ambulance.

«C’est là que je veux savoir. C’est où, qui, comment. Je ne sais pas comment fonctionnent les codes, mais avec les symptômes qu’elle avait, qu’elle vomissait, je ne comprends pas comment ça se fait qu’il n’y ait pas eu quelqu’un plus tôt», déclare Marc Bourg, le fils de Thérèse Pardiac.

