Nouvelles images de la NASA : «Comme une machine à voyager dans le temps»

La première image dévoilée lundi soir d’un champ de galaxie pourrait permettre aux scientifiques de mieux comprendre le passé et la formation des galaxies.

«C'est comme une machine à voyager dans le temps. On va être capable de voir des images qui montrent la formation des toutes premières galaxies... quelques centaines de millions d'années après le bigbang. Donc, les images qu'on va voir vont pouvoir reculer jusqu'à plus de 13 milliards d'années dans le passé», mentionne le directeur du développement de l'exploration spatiale à l'Agence spatiale canadienne, Érick Dupuis.

Grâce à la technologie infrarouge et un climat stable, le télescope James Webb a été en mesure de prendre des photos les plus profondes de l’univers.

«Imaginez-vous que vous tenez un grain de sable à bout de bras. Et la grosseur de l'image que vous voyez, c'est la grosseur de ce grain de sable là. Donc, c'est infiniment petit en termes de champ de vision. Et malgré tout, ce qu'on voit dans l'image, vous voyez, on voit des centaines et de centaines de galaxies qui nous envoient une image qui vient du plus profond de l'univers», dit M. Dupuis.

