Trois villes du Québec dans le top 25 des meilleures petites villes au Canada

Trois villes du Québec, dont Lévis, se trouvent dans le top 25 des meilleures petites villes au pays, mais c'est Victoria, en Colombie-Britannique qui trône dans ce classement dévoilé lundi par Resonance Consultancy.

Les 25 meilleures petites villes du Canada ont été classées selon la qualité de leur environnement, de leurs infrastructures, de leurs institutions et de leurs attractions, selon les activités qu’elles offrent à tous, leur capital humain, leur prospérité, mais aussi et notamment leur promotion sur les réseaux sociaux.

Ainsi, les villes de Lévis, de Sherbrooke et de Trois-Rivières font partie de ce classement et occupent respectivement la 12e, 16e et 19e place.

Lévis y est décrite comme sûre, abordable et «presque Européenne dans sa gestion des citoyens et de l’industrie». «Lévis construit pour l’avenir tout en embrassant son passé», peut-on lire.

Le positionnement de la ville de Sherbrooke, au cœur des Cantons de l’Est et à 30 minutes de l’état du Vermont, aux États-Unis, a notamment été vanté, tout comme la multitude de stations de ski aux alentours.

La proximité de Trois-Rivières avec les villes de Montréal et de Québec fait partie des critères mis en avant. Le quartier historique, les espaces verts et la vue sur le fleuve Saint-Laurent ont aussi été vantés.

Colombie-Britannique et Ontario

Victoria, en Colombie-Britannique, située entre les forêts tropicales et les plages du Pacifique, occupe la première place de ce 25. La qualité de son environnement, de son climat, de sa vie nocturne, sa localisation stratégique pour plusieurs industries fait partie des arguments qui ont fait pencher la balance, selon Resonance Consultancy.

La Colombie-Britannique est mise à l’honneur puisque la deuxième ville du classement, Kelowna, s’y situe également. C’est Kingston, en Ontario, qui occupe la troisième place du podium, suivie par Niagara Falls et Waterloo, dans la même province.