Un incendie menace les séquoias géants du parc de Yosemite

Un feu de forêt hors de contrôle depuis trois jours dans le parc de Yosemite, en Californie (ouest des États-Unis), menace désormais ses séquoias géants, a annoncé dimanche le parc naturel.

L'incendie, qui a atteint Mariposa Grove («Le Bosquet du Papillon»), le secteur le plus prisé du parc car il contient des centaines de séquoias parmi les plus grands au monde, «s'étend actuellement sur 644 hectares et rien ne l'arrête», a déclaré le parc en soulignant que 360 pompiers étaient mobilisés.

L'une des équipes prépare le «Grizzly Giant» - le séquoia géant le plus célèbre et le plus spectaculaire du parc - à l'approche des flammes en l'arrosant en permanence.

«Du haut de ses 209 pieds (64 m), c'est le deuxième le plus grand du Yosemite», précise le parc, qui diffuse les mesures prises pour le protéger sur les réseaux sociaux.

Les séquoias géants sont parmi les arbres qui résistent le mieux aux feux et c'est ainsi qu'ils ont pu survivre des milliers d'années.

Mais la sécheresse extrême et des feux de forêt qui durent désormais bien plus longtemps peuvent les endommager. C'est ainsi que 10 000 d'entre eux - environ 14% du nombre total de séquoias au monde - ont péri en 2020 dans un grand incendie.

«Étant donné les conditions de combustion et les feux de forêt dont on parle, nous nous attendons à avoir encore quatre, cinq ou six mois très durs», avait prévenu en juin l'un des responsables des pompiers de Californie, Brian Fennessy.

Ce secteur du parc de Yosemite a été en grande partie réaménagé et avait rouvert ses portes en 2018.