Urgences de l’Hôtel-Dieu sous pression: Du personnel à bout de souffle

La situation à l’urgence de l’Hôtel-Dieu de Lévis est loin de s’améliorer. En fin d'après-midi lundi, le taux d’occupation s’élevait à 184%. C’est près du double de sa capacité.

• À lire aussi: Forte hausse des consultations pour des virus respiratoires

• À lire aussi: La vaccination en demande à Québec

Une situation rarement vue, qui survient alors que de nombreux employés sont absents en raison de la COVID-19 et en pleine période des vacances estivales.

Ce sont majoritairement des personnes âgées qui se rendent à l'urgence en raison de virus respiratoires.

Le Syndicat des professionnelles en soins de Chaudière-Appalaches (FIQ- SPSCA), dénonce la situation, alors que les équipes fonctionneraient déjà avec un nombre d’employés sous les seuils de base requis pour donner les soins adéquats.

«On s’en va où? On n’est même pas encore dans le cœur des vacances. Ça ne fait que commencer. Ça fait deux ans et plus que les professionnels en soins portent le réseau de la santé à bout de bras. Ils n’en peuvent plus», soutient la coprésidente du syndicat, Patricia Pouliot.

La direction du centre hospitalier dit avoir déjà ralenti les activités pour la période estivale afin de diminuer la pression sur le personnel. Pour le Syndicat, ce n’est pas suffisant.

«On n’aime pas ça avoir ce discours-là, mais il faut se rendre à l’évidence, on est rendu à couper des services», lance Mme Pouliot.

La population est invitée à collaborer en évitant les urgences si c’est possible, en appelant au 811 ou en allant voir un médecin de famille.