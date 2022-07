VIA Rail: le syndicat retarde la grève jusqu’à 16 h

Dans l’espoir d’arriver à une entente, le syndicat des employés de VIA Rail a annoncé le report du déclenchement de la grève 16 h, alors que le débrayage était initialement prévu lundi à minuit.

Le syndicat affilié à Unifor, représentant quelque 2400 employés, a déposé jeudi un préavis de grève de 72 heures, dans le but de donner suffisamment de temps au public de prendre d’autres dispositions pour les déplacements.

«Nos comités de négociation ont été inébranlables dans leur volonté d'obtenir un accord qui respecte et valorise leur travail», a indiqué dans un communiqué Lana Payne, secrétaire-trésorière nationale d'Unifor, ajoutant: «Nous gardons l'espoir qu'une entente sera conclue».

De son côté, VIA Rail qui a pris acte du report de la suspension des services assure que les négociations se poursuivaient avec le syndicat des employés travaillant dans ses gares, ses centres de maintenance, dans le Centre client VIA et dans ses bureaux administratifs.

«VIA Rail reste déterminée à conclure une entente juste et raisonnable», a déclaré Martin R Landry, président et chef de la direction, ajoutant que le transporteur ferroviaire offre à ses clients la possibilité de modifier leurs plans de voyage pour les départs prévus avant le 31 juillet.