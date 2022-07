Blessure du chanteur de Rage Against The Machine: le FEQ confiant

Les dirigeants du Festival d’été de Québec sont confiants que le groupe Rage Against The Machine pourra présenter le concert prévu sur les plaines d’Abraham, samedi, malgré la blessure à une jambe subie par le chanteur Zack de la Rocha, lundi soir, à Chicago.

«J’ai eu des communications avec des gens de son équipe ce matin (mardi), des gens qui sont sur la route avec lui en ce moment. Ils m’ont dit qu’il avait reçu des traitements cet avant-midi et que pour l’instant, ils sont optimistes, que ça semble léger et qu’il pourrait normalement faire le (deuxième) spectacle de ce soir à Chicago. S’ils considèrent de faire le show à Chicago, c’est une excellente nouvelle», estime le directeur de la programmation du FEQ, Louis Bellavance, qui se dit confiant.

«Est-ce que ça avoir lieu sur deux jambes, une jambe et demie ou en béquilles? On ne le sait pas, mais on va accueillir Zack de la Rocha dans n’importe quelle condition, en autant que ce ne soit pas une extinction de voix.»

Le chanteur de RATM s’est blessé lors du premier de deux concerts au United Center de Chicago, lundi soir, après seulement quatre chansons. Il a quand même pu terminer le spectacle en chantant assis sur un moniteur.