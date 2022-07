Chaos dans les aéroports: un vol annulé les prive de soins

Cinquante-sept patients des Îles-de-la-Madeleine souffrant de douleurs chroniques devront prendre leur mal en patience pendant deux mois, en raison de l’annulation d’un vol d’Air Canada qui transportait un médecin spécialiste.

La crise qui secoue les aéroports du pays ne cause pas que des vacances gâchées. Parlez-en au Dr David Landry, qui se déplace périodiquement depuis cinq ans aux Îles afin d’offrir un service d’imagerie médicale et d’infiltrations de cortisone et d’anesthésiant.

Comme il le fait environ tous les deux mois, le médecin-radiologue s’est rendu à l’aéroport Montréal-Trudeau dimanche dernier, le 3 juillet, pour prendre un vol en direction de l’archipel. Mais au dernier moment, mauvaise surprise : Air Canada annule son vol, citant des « facteurs reliés à la pandémie au-delà de notre contrôle ».

Le médecin, qui œuvre à l’Hôpital Notre-Dame de Montréal, a finalement pu prendre un autre vol mardi, mais les quarante-huit heures perdues n’ont pas pu être rattrapées.

« Ça veut dire que lundi et mardi matin, tous les rendez-vous ont dû être annulés. En tout et partout, ç’a été 58 rendez-vous annulés. Donc, c’est 58 patients qui vont vivre avec leur douleur pendant encore deux mois », déplore-t-il.

Sur ces 58 rendez-vous, un seul a pu être repris plus tard dans la semaine, puisque le reste de l’emploi du temps du docteur aux Îles était déjà occupé avec d’autres patients.

Pas une première

Le médecin déplore que ce soit loin d’être la première fois que le transport aérien lui cause des maux de tête, ainsi qu’à ses collègues. Il cite trois autres imprévus vécus dans les derniers mois, ceux-là avec la compagnie Pascan : un vol interrompu, un problème de réservation et des instructions confuses à l’aéroport.

« Tous les collègues spécialistes qui viennent ici, on a des histoires semblables. Il faut vraiment avoir les reins solides pour venir ici », lance-t-il.

« Ce qui est pour moi très inquiétant, c’est que tous ces problèmes-là font en sorte qu’il y a des patients qui n’ont pas leurs soins. »

Le docteur souhaite que le gouvernement se mêle du dossier, pour amener plus de fiabilité à la desserte aérienne. Il suggère d’évaluer la possibilité d’assigner un vol hebdomadaire au personnel offrant des services essentiels.

Avenir incertain

Car si rien ne change, le stress lié aux déplacements et le manque d’efficacité, pour lui comme pour les patients, pourraient avoir raison de son implication.

« J’ai déjà promis que je continuais pour l’année prochaine, mais c’est certain que si ça ne s’améliore pas ou si ça va en se détériorant, pour 2024, je ne peux vraiment plus faire de promesse », dit-il à regret.

Invitée à réagir, Air Canada blâme « le manque de ressources que connaissent les fournisseurs de services tiers [qui] s’est répercuté sur les opérations des aéroports et de l’industrie de l’aviation », pour l’annulation du vol de dimanche.

Le transporteur assure toujours tout mettre en œuvre pour trouver une solution de rechange à ses clients, disant « comprend[re] parfaitement la déception et les désagréments » qu’ils vivent.

Le CISSS craint des démissions

Le CISSS des Îles-de-la-Madeleine craint que des médecins spécialistes n’abandonnent la région si la fiabilité du transport aérien ne se stabilise pas.

En raison de son isolement, l’archipel compte sur une centaine de médecins de l’extérieur qui viennent dispenser des soins spécialisés de temps à autre.

« Il y a des médecins qui manifestent le fait qu’à un moment donné, ils vont peut-être démissionner, donc c’est sûr que c’est une préoccupation pour moi », affirme la PDG, Sophie Doucet.

Elle indique avoir des contacts fréquents avec la compagnie Pascan, qui, contrairement à Air Canada, assure la liaison aérienne à longueur d’année. Le CISSS détient d’ailleurs avec elle un contrat pour le transport des usagers.

Selon des chiffres qu’on lui a présentés, l’indice de fiabilité est à la hausse.

« Il y a quand même des pistes de solutions qui ont été explorées du côté de Pascan et qui sont en cours d’application, alors moi, j’ose croire que la situation s’est améliorée dans les dernières semaines. »

Malgré tout, elle suit le dossier de près. « Il y a une fragilité énorme et c’est l’ensemble du monde aérien qui est touché. »

L’entreprise Pascan n’a pas répondu à notre demande de commentaire.

Pas surpris

Selon Mme Doucet, la pandémie, le manque de main-d’œuvre, des changements à la réglementation fédérale, des bris mécaniques et des conditions climatiques difficiles l’hiver dernier sont des facteurs ayant contribué à la situation.

Le député des Îles-de-la-Madeleine, Joël Arseneau, ne se dit pas surpris par la mésaventure vécue par le Dr David Landry. « C’est symptomatique d’une situation qui perdure depuis au moins le début de la pandémie. »

En mai dernier, Le Journal rapportait le témoignage d’une autre spécialiste, une ophtalmologiste, qui envisageait de stopper sa pratique dans la région, en raison des irritants lors des déplacements.

Selon M. Arseneau, le gouvernement Legault a raté sa cible avec son programme de billets d’avion à 500 $ dans les régions.

« Les compagnies aériennes manquent de personnel, il manque de pilotes, il y a des avions qui ne sont pas toujours très fiables, il y a la météo, alors on augmente les couches de problèmes, et on en a superposé une en disant : on va augmenter l’achalandage sur des vols qui étaient déjà difficiles », soutient-il.