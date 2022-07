Une cafétéria de luxe pour les artistes du FEQ

Où mangent les artistes qui se produisent au Festival d’été de Québec? Et que mangent-ils? Un service de traiteur, voire une cafétéria de luxe, leur est offert.

C’est le directeur culinaire du Fairmont Château Frontenac, Frédéric Cyr, qui a pour mandat de nourrir les employés et les artistes de la programmation. Matin, midi et soir, durant 12 jours consécutifs, il leur propose, avec sa fidèle équipe qui l'accompagne année après année, un menu rapide et des plus variés. Même la poutine y est.

«Tout le monde y goûte», assure le chef cuisinier.

Derrière le four et le comptoir sous son petit chapiteau, il veut que les artistes et les employés qui viennent y manger se sentent confortables.

«C'est vraiment une zone franche, sécurisée et décontractée ici», dit M. Cyr.

Malgré la pandémie et la pénurie de main-d’œuvre, il n’a eu aucune difficulté à rassembler son équipe.

«Le FEQ, c’est le FEQ. Tout le monde est heureux de venir voir les artistes, d’entendre les répétitions. C’est quand même le fun. On est vraiment proches de la scène», explique-t-il.

Le service est aussi très apprécié par tous ceux et celles qui mangent en coulisses tout au long de l’événement.

Prêt à poursuivre l'aventure intensément jusqu'au 17 juillet, Frédéric Cyr gardera en tête la visite de Jack Johnson, un artiste qu’il écoutait étant plus jeune, dans son petit restaurant temporaire.

«J'avais un coup de cœur pour Jack Johnson. (...) Il est très sympathique. C’est quelqu’un qui ressemble à sa musique», conclut-il.

-En collaboration avec Taïna Lavoie