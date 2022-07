De longs délais pour être branché par Hydro-Québec

Devant les longs délais pour brancher un nouveau quartier en développement, le village de Charette, en Mauricie, interpelle Hydro-Québec.

Au moins deux habitations en chantier, dont l'une devant être occupée par une jeune famille à l'automne, pourrait n'être raccordées au réseau électrique qu'au printemps 2023.

La société d'État assure être consciente de la situation et faire tout en son possible pour raccourcir les délais.

«Dès qu'on a pris le dossier en main, on a fait en sorte de pouvoir travailler le plus rapidement possible parce qu'on comprend très bien ces gens-là. On comprend qu'il peut y avoir des inquiétudes et on veut s'assurer qu'ils puissent être raccordés au réseau le plus rapidement possible», a indiqué Cendrix Bouchard, porte-parole d'Hydro-Québec. «Le plus rapidement possible» pourrait signifier un raccordement à l'automne.

Pour son nouveau quartier en développement, le village avait envoyé une requête de branchement à Hydro-Québec en janvier dernier. Pour une raison qu'on ignore, la demande a été égarée. Il a fallu reprendre le processus à zéro lorsqu'on s'en est rendu compte en mai.

«On pense que c'est un service essentiel aujourd'hui que l'électricité. Je vois mal une famille demeurer là tout l'hiver avec une génératrice pour le minimum ou quoi que ce soit. Donc, on pense que c'est nécessaire et comme vous voyez les poteaux sont rendus ici (à l'entrée du secteur). Ce n'est pas comme une rue où vous avez deux kilomètres de long à faire», a plaidé le maire de Charrette, Claude Boulanger.

En raison du boum de la construction qu'on connaît depuis deux ans, les délais pour raccorder un nouveau quartier peuvent atteindre 12 mois. Hydro-Québec invite d'ailleurs ceux qui planifient une construction à s'y prendre le plus à l'avance possible pour présenter leur requête.