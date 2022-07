Délais chez Service Canada: une proche aidante à bout de ressources

Une dame de Sainte-Anne-de-Beaupré, près de Québec, qui a pris un congé pour proche aidant, dénonce les délais pour le traitement des demandes d’assurance-emploi.

Nathalie Paquet a quitté temporairement son emploi d'infirmière pour s’occuper de sa belle-mère atteinte d'un cancer. 48 jours après avoir déposé sa demande pour prolonger son congé, elle est toujours sans réponse de Service Canada.

«J’appelle et ils ne sont pas en mesure de me dire quand ils pourront m’aider ni à quel moment ma demande va être traitée. Tout ce que je me fais dire c’est que je suis sur la liste d’attente», explique Mme Paquet.

Aux rendez-vous médicaux et à la gestion des traitements de sa belle-mère s’ajoute donc l’angoisse causée par sa situation financière.

«J’ai assez de tout le reste sans avoir ce stress-là en plus. Je me sens impuissante, je ne me sens pas soutenue par mon gouvernement, je trouve que c’est plate», se désole-t-elle.

Faute de réponse, elle devra se résigner à faire appel à des proches pour arriver à payer ses prochaines factures.

Service Canada explique ces délais par la complexité de certains dossiers, par des cas liés à de la fraude et par la COVID-19.

«Depuis le début de la pandémie et plus précisément depuis la transition de la PCU à l’assurance-emploi, Service Canada traite un volume beaucoup plus élevé de demandes d’assurance-emploi. De plus, l’été est une des périodes de pointe pour l’assurance-emploi», nous écrit-on.

Des situations financières précaires

«C’est devenu un peu le quotidien d’Action chômage de Québec», explique la conseillère à la défense des droits, Selma Lavoie.

L’organisme s’occupe de plus en plus de dossiers concernant les retards dans le traitement des demandes d’assurance-emploi.

«C’est devenu assez régulier pour les gens d’attendre de 3 à 6 mois», ajoute Mme Lavoie.

Dans certains cas, il s’agit de situations extrêmement critiques selon l’organisme, qui dit voir des gens en attente de prestations devoir se tourner vers les banques alimentaires ou carrément perdre leur logement.

«C’est vraiment effroyable de voir qu’un système qui est supposé être le filet social pour la population fait défaut et que les gens en subissent les conséquences».

Les députées bloquistes de la région de Québec Julie Vignola et Caroline Desbiens ont aussi dû venir en aide à de nombreuses personnes se trouvant dans des situations similaires.

«On a traité 150 cas jusqu’à maintenant», affirme Mme Desbiens.

Elle presse le gouvernement d’agir.

«Ce qu’on veut au Bloc québécois dans l’urgence c’est l’embauche de nouveaux agents à l’assurance-emploi», dit la députée de Beauport—Côte-de-Beaupré—Île d'Orléans—Charlevoix.

Selon Service Canada, la norme est d’envoyer les avis de paiement ou de non-paiement dans les 28 jours suivant le dépôt de la demande. Du 1er avril au 30 juin 2022, 71% des demandes de prestations auraient été traitées à l’intérieur de ce délai.