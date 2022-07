Des élus doutent de la fiabilité du traversier CNM Évolution entre Rimouski et Forestville

Les élus de Rimouski et de Forestville déplorent le manque de fiabilité du traversier CNM Évolution, après qu’un bris survenus dimanche force l’arrêt de service.

Le navire sera remis en service jeudi, mais, pour le reste de la saison, il n’effectuera aucune liaison les mardis et les mercredis, une situation que déplorent les maire des deux rives.

D’ailleurs, pour le reste de la saison, le traversier n’effectuera aucune liaison les mardis et les mercredis, question de rentabilité économique selon le propriétaire.

Cette décision a été prise pour préserver la rentabilité économique du traversier, a mentionné le propriétaire en précisant que remplir les réservoirs d’essence coûte 6000 $ par jour.

Plus tôt cette année, la Société de promotion économique de Rimouski et la Société d’économie et de développement de Forestville ont fait un appel d’intérêt pour trouver un remplaçant au navire. Selon le maire de Rimouski, Guy Caron, cet appel est toujours d’actualité.

Un nouveau promoteur devrait être annoncé d’ici l’automne pour une entrée en service l’été prochain.

Le maire Caron n’écarte pas l’idée qu’il y ait deux services de traversiers entre Forestville et Rimouski l’an prochain.

De son côté, Tourisme Côte-Nord estime que cette diminution de services n’aura pas d’impact majeur sur l’affluence touristique.

Les traversiers des Escoumins et de Baie-Comeau peuvent prendre le relais.