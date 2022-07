Des sans-papiers réclament un statut

Au lendemain de notre reportage sur ce nombre sans précédent de migrants qui ont franchi la frontière par le chemin Roxham depuis le début de l’année, voilà que des groupes communautaires montent aux barricades pour réclamer des droits aux sans-papiers.

• À lire aussi: 520 demandeurs d'asile du chemin Roxham transférés en Ontario

En conférence de presse ce matin dans Côte-des-Neiges, des représentants de Solidarité sans frontières notamment sont venus demander au ministre fédéral de l’Immigration Sean Fraser d’accélérer les efforts pour régulariser leur statut, car leur accès aux soins de santé, aux services sociaux ou aux mesures de protection de l’emploi est limité.

«Ça fait des années que l’on parle de la longueur de ces procédures qui mettent ces personnes dans des situations de précarité. Ils bâtissent leur vie ici, se font des amis, ont des enfants, ils participent à leur communauté et travaillent. Et là, d’un coup après cinq ou dix ans, on leur dit, finalement vous n’êtes pas les bienvenus ici», appuie Alexandra Pierre de la Ligue des droits et libertés.

Il y a quelque 500 000 migrants sans papiers au Canada. Il s'agit d'un groupe vulnérable qui ne possède pas de statut d’immigration.