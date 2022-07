Festival d’été de Québec: spectacle historique pour le rappeur Loud

Ce qui était à peine envisageable il n’y a pas si longtemps se réalisera ce soir : un rappeur québécois sera la tête d’affiche d’un concert sur les plaines d’Abraham.

À tout seigneur, tout honneur, c’est au plus populaire représentant du rap keb, le gars qui a vendu un Centre Bell et un Centre Vidéotron, que le Festival d’été de Québec a confié le mandat de diriger cette soirée carte blanche historique.

Joint il y a quelques semaines, Loud avoue qu’il commençait à peine à réaliser que ce concert marquera un tournant pour le hip-hop québécois.

«J’espère que c’est le premier de plusieurs. Je pense qu’il y en a d’autres qui vont être en mesure de le faire aussi. Le public est rendu là aussi», glisse celui pour qui les Plaines ont longtemps semblé inaccessibles.

«Dans ma tête, c’était réservé pour les Paul McCartney et les Bon Jovi de ce monde. Au début de ma carrière, ce n’était même pas sur le radar. C’était trop gros.»

Le droit d’être ambitieux

Loud avait déjà eu une petite idée de l’ampleur d’un spectacle sur les plaines d’Abraham, pendant le FEQ, lorsqu’il avait assuré la première partie du rappeur américain Future, en 2018.

À l’époque, il surfait sur la vague du succès de son premier album, Une année record, et de la bombe Toutes les femmes savent danser.

«C’est à partir de ce soir-là qu’on a réalisé que nous avions le droit d’être ambitieux et que ces objectifs étaient atteignables», affirme-t-il.

Hommage au rap d’ici

Carte blanche en main et assisté de la réputée Marcella Grimaux à la mise en scène, il entend présenter une rétrospective de sa carrière qui couvrira ses albums solos, ses collaborations et autres projets dans lesquels il a été impliqué.

Dans l’élaboration de son spectacle, Loud dit avoir tenu compte de la portée symbolique de l’événement.

«Il y a des clins d’œil au rap québécois. Je veux rendre hommage à ce qui est venu avant moi, au genre en soi. Qu’on le veuille ou non, il faut prendre ça en considération. Je ne veux pas l’aborder seulement comme une rétrospective de ma carrière et une manière de me mettre en vedette.»

Loud, ce soir, sur les plaines d’Abraham. En premières parties : 20Some, Rymz et Roméo Elvis.

Son nouvel album, Aucune promesse, a été lancé le 20 mai dernier.