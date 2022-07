Le ministère public retire les accusations contre Félix Bélisle

Le DPCP a fait marche arrière. II a retiré les accusations qui pesaient contre Félix Bélisle, employé de la boucherie le Gros de St-Honoré.

M. Bélisle était accusé de possession de stupéfiants en vue d'en faire le trafic.

«C'est un soulagement, on est très heureux, c’est un soulagement pour mon client, pour sa famille et pour l’entreprise», a confirmé Me Julien Boulianne, avocat de la défense.

Le 6 avril dernier, une saisie de stupéfiants avait été réalisée dans les locaux de la jeune entreprise de St-Honoré. La police était y avait trouvé avec cinq kilos de cocaïne, 43 grammes de cannabis et environ 3000$ en argent comptant. Félix Bélisle avait ensuite été arrêté, avant d'être remis en liberté deux semaines plus tard.

L'avocat de la Défense a toujours clamé l'innocence de son client. «Nous, ce qu'on prétendait, c'est qu'il y avait une absence de preuves dans le fait que ce soit lui qui était en possession de cette drogue-là. Plusieurs personnes avaient accès à cet endroit», a affirmé Me Julien Boulianne.

«À tout moment, je dois m’assurer de donner une preuve hors de tout doute raisonnable. Des événements font en sorte que je ne suis plus en mesure de le faire», a expliqué Me Michaël Bourget, procureur de la couronne.

Les agents avaient mis la main sur une somme d'argent en dollars canadiens et sur d'autres objets. Ils devront être remis à leur propriétaire.

«Comme il y a retrait des accusations, on n'a plus le pouvoir de détention des items saisis. Il y avait beaucoup de drogue de saisie, on a demandé la destruction de la drogue», a affirmé Me Bourget.

La propriétaire de la boucherie Chez le gros, la conjointe de Félix Bélisle, a refusé de commenter.