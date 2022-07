Les Canadiens pourront utiliser James Webb 5% du temps

Grâce à l’implication du Canada dans le projet du super-télescope James Webb, les chercheurs du pays pourront s’en servir de manière exclusive 5% du temps.

Les images fournies par le télescope, véritable prouesse technologique, ont permis de donner un nouveau jour à l’univers. Ces photos, les plus profondes jamais prises dans l’espace, ont été rendues possibles par une coopération internationale, et en particulier un outil de confection canadienne.

«On a un système qui cherche à pointer le télescope, sans lequel aucune image ne serait possible», et ce système est un «guideur canadien», a indiqué Erick Dupuis, directeur du développement de l’exploration spatiale à l’Agence spatiale canadienne.

À cela s’ajoute un capteur infrarouge, qui permet la prise de clichés jamais réalisables dans l’histoire de l’imagerie spatiale. «On a un instrument canadien scientifique, le NIRISS, qui prend des images et des spectres dans l’infrarouge», a rapporté l’astrophysicienne Nathalie Ouellette.

5% d’utilisation

En échange de ses implications dans la fabrication et le développement de James Webb, le Canada a obtenu 5% du temps d’utilisation de la machine. «Les astronomes canadiens pourront décider où le télescope va regarder, et pourront recevoir en primeur les images pour pouvoir les analyser et faire de nouvelles découvertes», a ajouté M. Dupuis.

Ces nouvelles découvertes peuvent par exemple être des images de composants chimiques dans l’atmosphère d’autres planètes dans l’univers, qui pourraient s’avérer être des témoignages d’une forme de vie lointaine.

Découvrez l’intégralité de l’entrevue avec Erick Dupuis dans la vidéo ci-dessus.