Les vaccins restent la clé contre les formes graves de la COVID, martèlent les autorités sanitaires américaines

Confrontées à une hausse des hospitalisations, les autorités sanitaires américaines ont insisté mardi sur l'importance des vaccins contre les formes graves de la COVID, même si les sous variants d'Omicron semblent échapper à la réponse immunitaire.

Les États-Unis enregistrent chaque jour quelque 5100 hospitalisations liées à la COVID, «le double par rapport aux admissions en mai», a noté la directrice des Centres de prévention et de lutte contre les maladies (CDC), Rochelle Walensky, lors d'un point presse.

Cette hausse est liée à la progression fulgurante des sous-variants d'Omicron BA.4 et BA.5, détectés pour la première fois en avril et qui représentent respectivement 16% et 65% du virus actuellement en circulation aux États-Unis.

Même s'ils ne semblent pas plus dangereux que les autres variants, «ils sont plus contagieux et échappent davantage à la réponse immunitaire», qu'elle ait été acquise par la vaccination ou par une précédente infection, a expliqué Mme Walensky.

Mais l'efficacité des vaccins contre les formes graves et la mort reste «probablement haute pour BA.4 et BA.5», a-t-elle ajouté, en appelant les Américains à recevoir au plus vite toutes les doses recommandées.

Face à ces sous-variants, «il ne faut pas paniquer ou les laisser bouleverser nos vies, mais on doit les prendre au sérieux», a ajouté l'immunologue Anthony Fauci, principal conseiller du président Joe Biden sur la crise sanitaire.

«Si vous n'avez pas fait vos rappels, conformément aux recommandations», au moins une seconde dose de rappel pour les plus de 50 ans, «vous êtes face à un risque plus élevé», a-t-il ajouté, alors que de nombreux Américains, par lassitude face aux vaccins ou parce qu'ils en attendent une nouvelle génération plus ciblée à l'automne, tardent à recevoir ces injections.

Les États-Unis enregistrent entre 100 000 et 150 000 nouveaux cas déclarés de COVID-19 par jour -- un nombre sous-estimé à cause de l'expansion des tests rapides à domicile, dont les résultats ne sont pas toujours communiqués aux autorités.

Le pays, qui déplore plus d'un million de morts depuis le début de la pandémie, enregistre encore 300 à 350 décès chaque jour.