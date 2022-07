«J’ai vraiment changé»: Logan Mailloux s'adresse aux médias pour la première fois depuis 2021

Pour la première fois depuis sa sélection au premier tour de l’encan amateur 2021 par le Canadien de Montréal, le défenseur Logan Mailloux a discuté avec les journalistes au cours d’un point de presse tenu mardi à Brossard, en marge du camp de développement de l’équipe.

L’histoire du hockeyeur de 19 ans est connue et a été largement médiatisée, de nombreux observateurs ayant critiqué la décision du Tricolore de le repêcher en dépit des recommandations du joueur concerné lui-même de ne pas procéder en ce sens. Il s’est retrouvé au centre de nombreux débats dans les médias et réseaux sociaux, lui qui a partagé sans son consentement des photos d’une jeune femme avec qui il a eu une relation sexuelle en Suède.

Celui ayant dû affronter la justice de ce pays, puis purger une suspension dans la Ligue junior de l’Ontario, dit maintenant avoir appris de ses erreurs et est prêt à regarder en avant, et non en arrière.

«Si je pouvais, je modifierais tout ce que j’ai fait, c’est sûr à 100 %, a-t-il notamment mentionné. J’ai vraiment changé en tant que personne et être humain lors de la dernière année. J’ai appris énormément. Je n’étais pas suffisamment éduqué et là, je pense l’être. [...] L'éducation que j'ai reçue est incroyable. J'ai gagné en maturité très rapidement. Je partais de loin.»

«Je maintiens ce que j’ai dit [concernant son repêchage] à ce moment-là: je ne méritais pas ce droit, mais j’étais et je suis encore reconnaissant et humble d’obtenir cette chance de l’organisation. [...] Je veux devenir un joueur du Canadien de Montréal un jour», a-t-il aussi déclaré.

Sensibilisation

Depuis son arrivée dans le giron bleu-blanc-rouge, l’arrière ontarien a été au cœur de la tourmente. Pendant que le commissaire de la Ligue nationale, Gary Bettman, se disait «stupéfait» de la sélection de l’espoir en question, le propriétaire du club, Geoff Molson, avait admis son propre manque de jugement à ce propos.

Conscient que la présence de Mailloux dans ses rangs n’a pas plu à tous, le Canadien avait réagi l’été dernier en créant le plan d’action «Respect et consentement» dont le fonds de départ était de 1 million $. Cette initiative vise à contribuer à la sensibilisation et à la lutte contre la cyberviolence sexuelle.

Aussi, il semble que l’organisation montréalaise n’ait pas dérogé de son plan depuis ce temps. Mailloux a suivi de son côté une thérapie durant la dernière saison junior, mais cela n’a pas empêché le Canadien de tenir un séminaire à l’intention des participants de son camp actuel. Ainsi, ils ont eu droit à une formation du Groupe Respect sur notamment le consentement, l’intimidation, les abus et la discrimination, en présence du fondateur de la compagnie, l’ancien joueur Sheldon Kennedy, et quelques conférenciers.

«Tous les jours, j'y pense. Ça restera avec moi, tout comme la victime doit y penser tous les jours», a admis Mailloux, qui dit regretter ses gestes.

Néanmoins, celui-ci a le bénéfice du doute de l’équipe, jusqu’à preuve du contraire.

«Si on jugeait qu’il n’avait pas fait le travail nécessaire, il ne serait pas là aujourd’hui», a ainsi émis Rob Ramage, directeur du développement des joueurs du CH.