Pas de soutien de Saguenay pour la procession

Même si la venue du pape au Québec suscite un fort engouement chez les fidèles de la province, Saguenay n’aidera pas les organisateurs de la neuvaine Sainte-Anne, du 17 au 26 juillet prochain.

Chaque année, l’événement attire de nombreux citoyens.

«On a eu des processions jusqu'à des milliers de personnes, les dernières années des centaines. Donc, il faut fermer les rues, il faut que ce soit quand même fait de façon très sécuritaire», a indiqué le responsable du comité de la neuvaine de Sainte-Anne, Michel Desgagné.

«Sainte-Anne de Beaupré va faire beaucoup parler avec la venue du pape, a-t-il ajouté. Déjà, on s'aperçoit que le dimanche, l'église se remplit un petit peu plus à chaque fois. On espère qu'il va y avoir beaucoup de fidèles et qu'on va retrouver nos membres.»

Toutefois, les organisateurs devront se passer du soutien logistique de la ville de Saguenay, lors de la procession, en raison d’une résolution adoptée par l’ancien comité exécutif.

«Il y a une résolution du comité exécutif de l’époque qui a été adoptée en mai 2019 qui fait en sorte que, puisque la religion n’est pas une compétence municipale, ce n’est pas possible pour la ville d’aider des événements religieux», a fait savoir le porte-parole pour de la Ville de Saguenay, Dominic Arseneau.

La ville ne peut donc pas rendre des salles disponibles en location pour des activités confessionnelles. De plus, elle ne peut pas effectuer de la logistique dans le cadre d’événements religieux.

La loi déçoit

Le comité de la neuvaine de Sainte-Anne déplore cette résolution qu’il juge injuste à l’endroit des fidèles.

«On ferait une manifestation pour dire qu’on réclame le droit de faire une procession, il y en aurait des policiers. Les rues seraient bloquées et on serait supportés. Depuis qu'on est supposément une société laïque, je pense que les villes se lavent un petit peu les mains et se disent: ''on ne vous supporte tout simplement plus''», a déploré M. Desgagné.

Malgré tout, la procession aura lieu. Plutôt que de se rendre jusqu’à la croix de Sainte-Anne, les fidèles seront appelés à se réunir au reposoir de l'église Sainte-Anne, le 26 juillet prochain. Ils marcheront ensuite en direction de l'église pour prendre part à la messe de 20h.

«Pour cette année on ne prend pas de chance, l'année prochaine on verra. Je trouve ça injuste parce qu'on est des payeurs de taxes également, ça fait qu'on a le droit d'être écouté», a tranché Michel Desgagné.

En contrepartie, un autre rassemblement sera organisé à la Croix de Sainte-Anne, dimanche le 24 juillet. Les citoyens seront conviés à un pique-nique, sur l’heure du dîner.