Santé: guerre de chiffres à finir avec Ottawa

Si rien ne change, les provinces seront lourdement déficitaires d’ici quelques années en raison de leurs dépenses croissantes en matière de santé, alors que le gouvernement fédéral nagera dans les surplus, a affirmé le premier ministre du Québec.

Réunis à Victoria en Colombie-Britannique, les premiers ministres des provinces et des territoires canadiens ont martelé qu’ils veulent des sommes additionnelles pour gérer leur réseau de la santé, et ce, de façon récurrente et sans conditions.

«Lorsqu’on regarde les projections du The Conference Board, les provinces dans les prochaines années vont se retrouver à 100, 200 milliards $ de déficit par année, tandis que le gouvernement fédéral va se retrouver avec des surplus de 50 G$ par année», a mentionné François Legault en compagnie de John Horgan, le président du conseil et premier ministre de la Colombie-Britannique.

«La croissance est plus grande que les revenus et ça devient impossible pour les provinces d’y arriver», a-t-il ajouté, surtout après la pandémie.

Part du fédéral

Depuis plusieurs mois, Québec et Ottawa se livrent à une guerre de chiffres en matière de financement de la santé. Les provinces demandent que le fédéral augmente ses transferts de 22% à 35%. Cette somme représente une hausse de 28 G$.

Or, des sources au cabinet du ministre de la Santé fédérale, Jean-Yves Duclos, prétendent que la part des dépenses provinciales de santé couverte par le «transfert canadien» en est déjà, «en moyenne», de 34 %. Dans ce calcul, ils tiennent compte de la valeur des points d'impôt transférés aux provinces et aux territoires.

«C’est vrai qu’il y a eu un transfert de point d’impôt il y a plusieurs années. Mais, malgré le transfert, au Québec, par exemple, 40% des impôts s’en vont à Ottawa et 60% à Québec. Mais, il [Ottawa] paie seulement 22 % des dépenses en santé. C’est un problème partout au Canada», a répliqué M. Leagult.

John Horgan, souhaite quant à lui que l’accent soit rapidement mis sur les soins de santé offerts aux citoyens.

LeBel attaque

Présente durant ce conseil, la ministre responsable des Relations canadiennes, Sonia LeBel, estime d’ailleurs que le ministre Duclos fait de la «comptabilité créative».

«Il met tout dans le pot central en disant qu’ils ont donné bien plus de 22% dans les deux dernières années. Nous, on a aussi dépensé beaucoup plus dans les deux dernières années», a-t-elle décrit, rappelant que la pandémie a fait mal aux provinces.

Mme LeBel affirme même qu’Ottawa «veut s’approprier» le pouvoir des provinces.

«Il veut jouer sur le terrain des provinces (...) C’est à nous d’établir nos priorités. C’est normal pour la Nation québécoise qui a une culture particulière», a-t-elle pesté.

«Moi, je leur dis, que s’ils veulent faire de la politique provinciale, présentez-vous!»

Immigration aussi au menu

Récemment, François Legault a fait du rapatriement des pouvoirs fédéraux en immigration un enjeu prioritaire de la future campagne électorale. Avec ses homologues, la question des délais en matière d’immigration économique sera au menu.

«Sélectionner un immigrant économique au Québec ça prend six mois. Mais, par la suite, avoir l’approbation du gouvernement fédéral ça prend en moyenne. Ça n’a pas de bon sens pour nous et ça n’a pas de bon sens pour les provinces. Est-ce que ça devrait être géré par les provinces?»

Le premier ministre n’abordera toutefois pas la question des immigrants non économiques qui sont choisis par Ottawa et qui ne parlent pas français.

«C’est un problème qui est unique entre le Québec et Ottawa pour protéger le français», a-t-il dit.