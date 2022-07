Un creux historique de vente de véhicules neufs depuis 2009

Selon le Guide de l’auto, l’industrie automobile a vu ses ventes diminuer de façon importante lors de la première moitié de l’année 2022. Le mois de juin aurait été le plus faible depuis la récession de 2009.

La référence en matière d’automobile a fait savoir que les problèmes d’approvisionnement et de production expliquent les résultats difficiles. Selon les estimations de la firme DesRosiers Automotive Consultants, les ventes ont baissé de 11,5% en comparaison à l’année précédente.

Les ventes du deuxième trimestre de 2022 présentent un recul de 10,2 %. La chute se poursuit, puisque le recul était de 12 % au premier trimestre.

La chute a été particulièrement brutale pour les constructeurs asiatiques.

«C’est le cas de Honda (-37,5%), Mazda (-31,4%), Kia (-28,2%), Nissan (-23,3%), Toyota (-11,2%) et Hyundai (-10,4%)», selon le site internet du Guide de l’auto.

De son côté, General Motors a chuté de 6,6%.Malgré tout, quelques entreprises ont été en mesure de connaître une croissance.

Par exemple, Stellantis a connu une croissance de 16,6% par rapport à la même période de 2021, en raison d’une augmentation de 28,6 % des ventes de Jeep.

Ford et Volkswagen ne sont pas en reste avec des hausses respectives de 9,5% et de 5,1%.«Les Grand Cherokee et Wrangler ont chacun battu leur propre record trimestriel», a indiqué le Guide de l’auto.