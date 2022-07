Un quadragénaire porté disparu à Val-Alain depuis octobre 2020

La Sûreté du Québec (SQ) demande l’aide de la population afin de retrouver un homme de 46 ans porté disparu depuis octobre 2020 à Val-Alain, dans Chaudière-Appalaches.

Gino Perreault a été vu pour la dernière fois le 24 octobre 2020.

«Il est sans domicile fixe et vit souvent reclus de la société. Il pourrait se trouver dans différentes régions du Québec», a indiqué la SQ par voie de communiqué, mardi. Ses proches ont des raisons de craindre pour sa santé et sa sécurité. L’homme mesure 1,72 m (5 pi 8 po) et pèse 73 kg. Il a les cheveux et les yeux bruns.

«Un de ses pouces est écrasé et déformé», a précisé la SQ. Toute personne qui apercevrait ou aurait de l’information concernant Gino Perreault peut communiquer avec le 911 ou de façon confidentielle à la Centrale de l’information criminelle de la SQ au 1 800 659-4264